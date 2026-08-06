Gurúes de la city prevén una inflación menor al 30% en 2026, pero recortaron el crecimiento al 2,7%

El mercado prevé que el tipo de cambio oficial cierre 2026 con una suba 14,1%, menos de la mitad de la inflación proyectada para todo el año.

El mercado prevé que el dólar oficial cierre 2026 con una suba 14,1%, menos de la mitad de la inflación proyectada para todo el año.

Los gurúes de la city prevén que la inflación se acelere levemente al 2% en julio, con una variación de 29,8% para todo 2026 . Sin embargo, la economía perdería impulso en el segundo trimestre del año . Además, proyectan que el dólar oficial cierre 2026 con una suba del 14,1%, menos de la mitad del IPC estimado en ese período.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que las consultoras y entidades financieras esperan que se profundice la curva de desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC) entrado el segundo semestre .

Al mismo tiempo, estimaron una contracción del PBI ajustado por estacionalidad (s.e.) del 0,4% en el segundo trimestre (-1,0 p.p. respecto al informe previo) y un aumento del 1% en el tercero (+0,1 p.p. en relación con el REM anterior).

Si bien los analistas mantuvieron en 2% la estimación para julio, proyectaron un IPC núcleo de 1,8% (-0,1 p.p. del relevamiento previo). Con ese sendero, la inflación acumulada de 2026 se ubicaría por debajo del 30%, un nivel que hace pocos meses parecía difícil de alcanzar.

En tanto, el grupo de consultoras con mejor desempeño predictivo ("Top 10") prevé que el IPC se ubique en el 1,9% durante julio, replicando el dato del mes previo y una décima por debajo del relevamiento previo, mientras que la Núcleo fue idéntica para ambos grupos.

Sin embargo, la desaceleración del IPC aparece reflejada en las proyecciones para la actividad, ya que el REM redujo la expectativa de crecimiento promedio para 2026 al 2,7%, 0,4 p.p. menos que en la encuesta previa. El "Top 10" también ajustó su pronóstico al 2,6%.



El mercado tampoco modificó su visión sobre el empleo. La tasa de desocupación fue estimada en 7,7% para el segundo trimestre y en 7,5% hacia fines de año, niveles prácticamente sin cambios respecto del relevamiento anterior.



Dólar

Para el tipo de cambio, las consultoras esperan un dólar oficial promedio de $1.652 en diciembre de 2026, equivalente a una suba interanual de 14,1%. Esa previsión sugiere que el mercado continúa anticipando un ritmo de depreciación inferior al de la inflación proyectada, en línea con el esquema cambiario vigente.

Agosto: $1.512

Septiembre: $1.547

Octubre: $1.582

Noviembre: $1.617

Diciembre: $1.652

Tasas

En materia financiera, los participantes proyectan que la tasa TAMAR de bancos privados se ubicará en torno al 22,4% nominal anual en agosto y cerrará el año cerca del 22,2%, lo que refleja una mayor estabilidad.