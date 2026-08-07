Los precios internacionales de los alimentos escalaron en julio a su nivel más alto en tres años + Agregar ámbito en









El índice subió a 131,1 puntos, impulsado por los cereales. Clima adverso, encarecimiento de los suministros y conflictos bélicos encarecieron los mercados globales. Los detalles, en la nota.

Precios de alimentos: Escalaron en julio a su nivel más alto en tres años.

Los precios mundiales de los alimentos escalaron en julio hasta alcanzar su nivel más alto en más de tres años, dado que las condiciones meteorológicas adversas y la persistencia del conflicto en el golfo Pérsico y el mar Negro encarecieron los mercados de cereales, según informó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El detalle El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, la cual mide las variaciones mensuales de una canasta de productos alimenticios, subió una media de 131,1 puntos frente a los 130,3 puntos de junio de los comercializados a nivel internacional, el valor más alto desde enero de 2023.

El aumento intermensual del 3,4% en el Índice de Precios de los Cereales de la FAO impulsó esta tendencia, motivada a su vez por un repunte del 5,8% en los precios del trigo, según la agencia.

Precios de alimentos: Escalaron en julio a su nivel más alto en tres años. Factores bélicos Entre los factores que contribuyeron en parte al encarecimiento de los alimentos a nivel global, se destaca la tensión bélica que atraviesa el globo desde hace años. En primer lugar la invasión rusa a Ucrania en 2022, y que aún persiste, tiene un efecto colateral en el mercado de alimentos: Rusia es uno de los principales productores y proveedores mundiales de cereales y alimentos para exportar, con una base agrícola enfocada en granos y oleaginosas.

Además, la producción agrícola rusa se caracteriza por volúmenes elevados de trigo, seguida de cebada, maíz y colza, además de aceite de girasol procesado. Por su parte, Ucrania también se destaca por la producción de cereales, aceite de girasol y productos lácteos.

Entre los factores que contribuyeron en parte al encarecimiento de los alimentos a nivel global, se destaca la tensión bélica que atraviesa el globo desde hace años. Reuters Además, otro factor importante derivado del conflicto bélico, tanto el de Rusia como el Medio Oriente, radica en los exponenciales aumentos que ha tenido lugar en el mercado de los combustibles. El petróleo se vio afectado y su precio tendió al alza, en sintonía con la incertidumbre sobre el suministro global de energía.

Temas Inflación

alimentos

Guerra