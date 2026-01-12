Inflación mundial en 2025: dónde quedó ubicada la Argentina en el ranking del FMI + Seguir en









La inflación mundial se ubicó en torno al 4,2% en 2025, a pesar del impacto que generaron los aranceles estadounidenses

El FMI ubicó a la Argentina en el sexto puesto del ranking de inflación prevista para 2025, con una tasa del 41,3%.

En su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional ubicó a la Argentina en el sexto puesto del ranking de inflación prevista para 2025, con una tasa del 41,3%, dentro del grupo de los diez países con mayor suba de precios.

En posiciones superiores aparecen Irán (42,4%), Sudán (87,2%), Zimbabue (89%), Sudán del Sur (97,5%) y Venezuela (269,9%).

Los países con menor inflación en 2025 China prácticamente no registró inflación durante 2025. No obstante, el FMI estima que en 2026 el índice de precios mostrará un leve incremento hasta el 0,8%, explicado por políticas de estímulo orientadas a reactivar el consumo interno.

En el plano europeo, Francia finalizó el año con una inflación del 1,1%, mientras que Italia y Alemania anotaron tasas del 1,7% y 2,1%, respectivamente. En tanto, Estados Unidos cerró 2025 con una inflación del 2,7%, y el organismo proyecta una baja al 2,4% en 2026, con un efecto de los aranceles considerablemente menor al previsto inicialmente.

Inflación global: balance y perspectivas De acuerdo con el FMI, la inflación a nivel mundial se ubicó cerca del 4,2% en 2025, pese al impacto de los aranceles estadounidenses y a un contexto internacional aún marcado por tasas de interés elevadas.

Para 2026, el organismo anticipa una nueva desaceleración, con una inflación global que descendería hasta el 3,7%, incluso cuando las consecuencias de las políticas comerciales continúan presentes. Este proceso de moderación se explica en gran parte por el escaso aumento de precios en China, que permanece al límite de la deflación, y por registros inflacionarios por debajo de las metas oficiales en varios países europeos.

