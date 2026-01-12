Presupuesto 2026: cuál es el as en la manga que tiene Luis Caputo para lograr que las cuentas cierren

La inflación de 2026 por encima de lo previsto en la ley de leyes le jugará a favor al ministro. Aunque el Congreso le sumó gastos no previstos, podrá licuar las partidas no indexadas. El viernes se conoce el resultado fiscal de 2025

La inflación no prevista en el Presupuesto 2026 le jugará a favor a Luis Caputo para blindar el superávit fiscal.

Al igual de lo que hicieron anteriores gobiernos, la inflación no prevista en el Presupuesto 2026 será la aliada principal para conseguir este año el objetivo de un superávit primario del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Es que la ley de gastos de este año prevé que los precios suban en los 12 meses el 10,1%, una meta casi inviable de alcanzar teniendo en cuenta el arrastre que deja diciembre, con un IPC corriendo a más del 2% mensual.

La realidad es que a pesar de que el Congreso le haya agregado un gasto no previsto por el ministro Luis Caputo, con las leyes de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad, la licuación por efecto de la inflación será una herramienta clave.

Daniel Artana , economista jefe de la Fundación de Investigaciones económicas Latinoamericanas (FIEL), plantea que “el presupuesto 2026 se hizo suponiendo que el PIB nominal promedio del año aumentará alrededor del 20% respecto del de 2025”.

“Es poco probable que la inflación del año sea tan baja como la prevista, y ello más que compensaría el menor crecimiento real respecto del demasiado optimista 5% contemplado en el presupuesto”, dice Artana.

En un articulo publicado en la revista mensual de FIEL “Indicador es de Coyuntura” en profesional dice que “la mayor nominalidad aportará ingresos adicionales en pesos y licuará el gasto no ajustable por inflación sin necesidad de afectar las partidas aprobadas por el Congreso”.

“Por ello, es probable que se alcance la meta de superávit primario, aunque eso deja un problema abierto para el presupuesto de 2027 cuando las proyecciones se basen en la ejecución real del año 2026, anticipó.

Superávit fiscal: cómo concluyó 2025

El superávit primario del 2025 estaba previsto en el 1,6% del PBI según las metas indicativas del FMI. Pero se trata de un estimado hecho hace más de seis meses. Cuando se firmó la última revisión del acuerdo se estableció que este año Argentina tenía que conseguir un superávit de $10,4 billones. Eso se logró en octubre.

Y si se toma en cuenta el crecimiento de la economía del año pasado del orden del 4% del PBI, los $10,4 billones serían un 1,3% del PBI. En diciembre, estacionalmente, el Sector Público Nacional (SPN) tiene déficit. Este dato se conocerá este viernes.

Un dato clave

En el total del ejercicio 2025, los Ingresos Totales de la Administración Pública Nacional (APN) tuvieron una variación positiva del 7,2% real. Sin embargo, si se deduce el impacto del giro extraordinario de utilidades del BCRA por $11,9 billones, que se efectivizó en abril, la variación pasa a ser negativa en el orden del 2,6% real. Los datos corresponden al informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), que toman los gastos devengados de la APN.

Por otro lado, en diciembre el Gasto Total devengado de la APN presentó un crecimiento en términos interanuales del 3,1% real. Si se excluyen los pagos en concepto de Intereses, que tuvieron una variación negativa del 17,9% real, el Gasto Primario muestra un incremento casi un punto porcentual más elevado del 3,9%.

De ese modo, la APN tuvo un resultado financiero deficitario de $4,68 billones que, al detraer el pago en concepto de Intereses, dio lugar a un déficit levemente menor, de $4,25 billones. Se entiende que el SPN tuvo un déficit también, pero de menor magnitud, ya que se trata del base caja.