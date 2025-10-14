Inflación septiembre 2025: cuáles fueron los productos básicos que más subieron y bajaron







El Índice de Precios al Consumidor aumentó más de 2%, algo que no ocurría desde abril. El mercado espera que se mantenga arriba de ese umbral hasta enero.

La inflación se aceleró en septiembre. Mariano Fuchila

La inflación se aceleró al 2,1% en septiembre, según informó el INDEC este martes. Dentro de la división de alimentos y bebidas, que es la de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), resaltaron aumentos en frutas y verduras, fundamentalmente por factores estacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A nivel de categoría, los precios Regulados fueron los que más subieron (+2,6%). Sin embargo, los Estacionales fueron los que mostraron una mayor aceleración ya que, luego de haber caído 0,8% en agosto, en septiembre treparon 2,2%. Asimismo, el IPC Núcleo mostró un avance del 1,9%.

A nivel de divisiones, dentro de las cinco de mayor incidencia a nivel nacional resaltaron las subas en Vivienda (+3,1%) y Transporte (+3%). En el Gran Buenos Aires (GBA), al interior del primer rubro se destacaron los incrementos en alquileres (+3,5%) y tarifas de servicios públicos (+3,1%), mientras que en el segundo resaltaron saltos del 3,4% en combustibles y del 3,3% en adquisición de vehículos.

Alimentos y bebidas exhibió un incremento promedio nacional del 1,9%. En el GBA, las subas más relevantes se vieron en verduras (+6,1%) y frutas (+4,1%). Concretamente, los productos básicos que más aumentaron en esta región fueron los siguientes:

Tomate redondo (+30,9%) Limón (+16,6%) Zapallo anco (+7,1%) Banana (+5,7%) Harina de trigo común 000 (+5,2%) Cebolla (+5,1%) Agua sin gas (+4,9%) Manzana deliciosa (+4,6%) Naranja (+4,6%) Galletitas de agua envasadas (+4,1%)

Vale remarcar que desde abril que la inflación general no superaba el 2% mensual. De acuerdo con las expectativa del REM del BCRA, la city espera que recién en enero de 2026 el IPC vuelva a ubicarse debajo de ese umbral.

Temas Inflación

INDEC