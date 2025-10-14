De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en noviembre 2025: este es el monto exacto







A partir del dato de inflación que se dio a conocer este martes, las prestaciones de ANSES aumentarán en noviembre.

De cuánto será el aumento de AUH para noviembre.

Tras la publicación de la última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 2,1% en septiembre, se confirmó de cuánto será el incremento de la AUH, las jubilaciones y otros programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a lo largo de noviembre de 2025.

Este ajuste mensual se realiza en base al dato de inflación arrojado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con las últimas mediciones, el aumento quedó definido en 2,1%. Este ajuste se viene llevando a cabo desde abril de 2024.

Cuánto cobrarán los beneficiarios de la AUH en noviembre 2025 Con el aumento del 1,9%, la AUH pasará de $117.250,96 a $119.713,23. Sin embargo, la ANSES retiene el 20% de la prestación y el monto final queda en $95.770,58.

En tanto, las titulares de la Asignación por Embarazo también cobrarán $95.770,58.

A su vez, la jubilación mínima pasará de $326.304,88 a $333.157,28 sin bono, y con el bono de $70.000, el total a percibir sería $403.157,28.

Por otro lado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $266.498,32. Con los bonos, este valor subirá a $336.498,32. Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025 Asignación Universal por Hijo: $95.770,58.

Asignación por Embarazo: $95.770,58. Montos que percibirán los jubilados y pensionados en noviembre de 2025 Jubilación mínima sin bono: $333.157,28.

Jubilación mínima con bono: $403.157,28 .

Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $233.177,87 .

. Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $303.177,87 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $266.498,32.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $336.498,32.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $95.770,58.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $411.290,56. Extras que pueden cobrar Es importante recordar que el organismo retiene un 20% de la prestación por mes. Para que los titulares puedan acceder al dinero acumulado es necesario que presenten la Libreta AUH donde se certifica la escolarización del menor, que los controles de salud estén al día y el seguimiento del calendario de vacunación oficial. Por otro lado, existe otra opción para recibir un ingreso extraordinario y es el Complemento Leche, beneficio que se le entrega a los titulares que cuenten con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está destinada a la alimentación del niño y es un pago de $40.000,00.

