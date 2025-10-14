El dólar blue subió por primera vez en tres ruedas, en línea con el rebote del oficial y los financieros







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue trepó $15 este martes. Depositphotos

El dólar blue subió por primera vez en tres jornadas, en línea con el rebote del tipo de cambio oficial y de los financieros. Sucedió en medio de las declaraciones que realizó el presidente de los EEUU, Donald Trump, tras las reuniones con Javier Milei, que no lograron calmar las expectativas en los mercados debido a la falta de anuncios concretos y a la condicionalidad del resultado electoral.

El informal cerró este martes 14 de octubre a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 4,4%.

Asimismo, el blue se alejó del MEP y del CCL, ya que el incremento de estos fue mayor: el "bolsa" avanzó $45, mientras que el "cable" lo hizo en $35.

Trump dijo en esta jornada que si el oficialismo pierde las elecciones, EEUU no será "generoso con Argentina". Las primeras conclusiones parecen indicar que el republicano confundió comicios legislativos con presidenciales.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 14 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $11 a $1.360.

Valor del MEP hoy, martes 14 de octubre El dólar MEP opera a $1.441,87 y la brecha con el dólar oficial está en el 6%. Valor del dólar CCL hoy, martes 14 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,52 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 8,9%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 14 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 14 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.445,66, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 14 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.609, según Binance.