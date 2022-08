Anuncios de Massa: advierten que es necesario un "plan integral" para combatir la inflación

Al analizar las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía, Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, destacó dos aspectos “positivos”, en referencia al cese de los adelantos del Banco Central al Tesoro nacional y al acuerdo para que exportadores adelanten u$s5.000 millones. "El primer anuncio implica atacar una de las fuentes, no la única, del actual proceso inflacionario. El segundo, junto con unos u$s2.000 millones, provenientes de organismos multilaterales, da oxígeno a las exhaustas arcas del Banco Central, mientras se instrumentan las medidas que posibiliten mejorar el resultado de la balanza comercial", señaló Beker.

De todas formas, el economista advirtió: "Enfrentar un proceso inflacionario de la envergadura del actual, que amenaza alcanzar el 100% anual, requiere un plan integral, conformado por un conjunto de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y de ingresos coordinadas y simultáneas. Y éste por ahora no aparece".

La inflación y el problema de la brecha cambiaria

Desde la consultora Sarandí, en tanto, señalaron que no “parece haber un programa antiinflacionario firme, más allá de las buenas intenciones del orden macro”. “Será determinante la muñeca de Massa para establecer acuerdos con el sector privado, comprando tiempo con más acuerdos para frenar la inercia”, remarcó el informe.

Al respecto, Sergio Chouza, director de la firma, explicó: “La esencia de un programa antiinflacionario siempre es macro, siempre es el ordenamiento de la macroeconomía en un sentido integral: política fiscal, monetaria, de financiamiento. Pero hoy es imposible desvincular un programa económico integral, comprensivo, de un ordenamiento para ir resolviendo la disfuncionalidad del mercado de cambios. Hoy ese es el centro del problema”.

El economista alertó que, en ese escenario, una “brecha cambiaria tan elevada, con un esquema de cepo agudo, ante cualquier shock negativo o cualquier desanclaje de las expectativas, aunque sea externo a las variables económicas, cualquier noticia, va a parar a la brecha”. “Y ya no desde niveles que son manejables, o con capacidad de tener herramientas para 'disciplinar' esos movimientos disruptivos, sino que sin herramientas y con niveles muy elevados”, aseguró.

“Entonces, si se hiciera un plan antiinflacionario de verdad, se tendría que ofrecer un sendero para el ordenamiento del régimen cambiario, de este régimen que es un desdoblamiento de facto. Ese es el centro del problema”, sostuvo Chouza, quien concluyó: “Entiendo la razón por la cual no se toma una decisión más agresiva al respecto, por los condicionamientos del contexto y la política, pero esto no va a ser más que algo que está pensado para que la situación no se espiralice y se vaya a niveles de variables nominales muy complicadas”.

Sergio Massa- primer anuncio Massa señaló que se buscará combatir "el flagelo" de la inflación. Ignacio Petunchi

La necesidad de realizar un ajuste fiscal

Por su parte, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que las medidas anunciadas por Massa “es probable que eviten, en el corto plazo, un mayor deterioro económico”. “Esto significa, que la inflación no se siga acelerando y que no volvamos a atravesar una nueva corrida cambiaria. Sin embargo, lo anunciado está lejos de ser un plan de estabilización de la economía argentina o una solución de mediano-largo plazo”, resaltó.

“El problema de fondo es un exceso de gasto público financiado con emisión monetaria. Entonces, bajar la inflación requiere ineludiblemente de un ajuste fiscal. Se planteó un ordenamiento en este sentido, algo que ya habían anunciado Guzmán y Batakis, pero hasta ahora sin demasiadas medidas concretas, salvo por la confirmación de que se avanzará en una mayor quita de subsidios a la energía”, remarcó Marí.

En ese sentido, con respecto a lo que pueda ocurrir de cara al futuro, el economista de Libertad y Progreso sostuvo: “Habrá que ver en si en los próximos días aparecen medidas tendientes a bajar el gasto fiscal. Pero, si no lo hacen y no se avanza con mayor decisión en reducir el déficit fiscal, rápidamente regresarán las dudas sobre el futuro económico, con riesgo de volver a la situación que enfrentábamos hace unas semanas”.