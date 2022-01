El mercado ya prevé que la inflación 2022 será mayor a la del año pasado

PAG8-CELESTINO_opt.jpeg Celestino Rodrigo

Pero la inflación no es tema excluyente, salvando las distancias, de Argentina. Los datos de EE.UU., si bien no sorprende que sean elevados, pero si que lo sean tanto. Ayer se conoció que el Índice de Precios de Producción subió en diciembre al 9,7% interanual, el máximo de toda la serie histórica, mientras que la tasa subyacente, que excluye los precios de la comida y la energía, fue del 8,3% interanual (un día antes se conoció que el IPC subió un 7% en diciembre y marcó máximos desde 1982 y el subyacente, que excluye alimentos y energía, también subió al 5,5%). Esto es relevante sobre todo después de los dichos no solo de JePo (Jefe de la Fed) sino de varios miembros del FOMC de la Fed sobre la inflación, alienta las expectativas del mercado de que subirán las tasas en marzo y a mediados de año reducirán la hoja de balance. Un panorama que complicará a los emergentes, como advirtió el FMI y que Argentina no podrá esquivar. Un dato que aportó un economista desde Washington a una mesa local: un influyente think tank estima que el tipo de cambio real está subvaluado en un 23% mientras que el de Brasil está sobrevaluado en un 21%.

En Uruguay, más allá de la temporada veraniega, donde brasileños y uruguayos apenas compensan la tradicional presencia argentina, se habla mucho entre financistas regionales sobre la venta del Citi de México (Citi Banamex)y sus probables interesados. Otro tema muy comentado fue la noticia de que los gestores de portafolio en Uruguay no tendrán que enviar información de sus clientes al organismo recaudador de impuestos (DGI) para cumplir con el estándar global de la OCDE.