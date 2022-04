Influencer asiático explicó la inflación argentina y se hizo viral: "Ponen u$s100 bajo el colchón y lo ahorran"

Fue así como le tocó el turno a Argentina y al llegar a Buenos Aires recorrió sus calles para observar cómo los ciudadanos acomodan diariamente su vida para comprar en el supermercado y, al mismo tiempo, analizar la devaluación de la moneda local contra la divisa norteamericana.

"He venido a Argentina, donde la inflación fue más del 50% en el último año", presentó el especialista el video que rápidamente comenzó a compartirse en esa plataforma y en otras.

Why is Argentina's Currency SO CRAZY?