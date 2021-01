Inflación, preocupación conjunta de Alberto Fernández y el Fondo pero con soluciones diferentes

Algo quedó claro que la conversación que mantuvieron el jueves de la semana pasada, en privado, vía virtual y durante casi una hora, Alberto Fernández y Kristalina Georgieva. La mayor preocupación que tienen el Presidente y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la marcha de la economía argentina, es la aceleración de la inflación. Y el impacto que el fenómeno tiene sobre los alimentos, bebidas y productos de consumo masivo, y en consecuencia sobre los indicadores de pobreza e indigencia. Se sabe que Georgieva siempre pregunta y profundiza por la variable en todos los estados donde el organismo financiero internacional negocia acuerdos. Deja claro siempre la economista búlgara, que su intención es que luego de un tiempo de aplicadas las recetas del FMI bajo su gestión un país debería reducir los índices de pobreza y no aumentarlos. Y su máxima también debería regir para la Argentina. En el caso de que el país finalmente consiga el tan ansiado “Facilidades Extendidas Reloaded”, la meta de Georgieva es mostrar que bajo su gestión, se logró un acuerdo que mejoró las condiciones en la Argentina y no lo contrario. Algo que no se logró en casi toda la historia de los acuerdos entre el país y el organismo, y mucho menos con el stand by de los recientes tiempos de Mauricio Macri y Christine Lagarde.