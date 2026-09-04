Jorge Brito alertó por el nivel de actividad y empleo, y le pidió a la oposición mostrar certidumbre de cara a 2027 Por Solange Rial + Agregar ámbito en









En la Convención del IAEF, y en medio de los rumores sobre una posible candidatura para el año que viene, el banquero Jorge Brito vinculó la mora crediticia familiar con la necesidad de solucionar los problemas de actividad y empleo.

Jorge Brito dijo presente en Iguazú, en el marco de la Convención Anual de IAEF.

Enviada especial a Misiones.- Jorge Brito, empresario y dirigente deportivo argentino, dueño de Banco Macro, habló en una rueda de prensa con periodistas que asisten a la Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF); si bien no confirmó los rumores de su posible candidatura a la presidencia, se refirió a uno de los temas centrales que atraviesa hoy el sistema crediticio en argentina: la mora de las familias. Centró la discusión en la necesidad de expandir el empleo y mejorar los niveles de actividad económica, dos puntos que consideró fundamentales. También le pidió certidumbre a la oposición en cuanto a la propuesta de modelo económico, de cara a las elecciones de 2027, para evitar nuevos periodos de volatilidad.

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En relación a la mora, uno de los temas más debatidos durante la Convención, Brito aseguró que es "un tema que hay que darle muchísima importancia" y que es un problema multicausal, aunque hizo énfasis en la tasa de interés, que en el último trimestre del año pasado estuvo en torno a tres dígitos. Sin embargo, al igual que lo dicho por Diego Rivas, de Banco Galicia, sostuvo que la tasa de morosidad está bajando.

"La pérdida de 400.000 empleos, que es un montón, y la pérdida de ingresos, producto que este la población pasó de tener en torno al 25% de sus gastos en servicios públicos, cuando antes era representaba el 5%, generó que el salario disponible baje y esos son factores que hicieron que esta morosidad suba fuertemente. Pero no hay nada que nos haga pensar que eso vaya a incrementar a futuro, con lo cual somos muy optimistas a que esto se va a poder resolver en el corto plazo", amplió el banquero.

En paralelo, remarcó la necesidad de resolver la debilidad de la actividad económica en muchos sectores: "Hoy el tema en la Argentina es el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo. Pero yo estoy convencido de que tenemos herramientas para poder combatir esta falta de empleo. Yo desde mi lugar como empresario lo que hago es, con cada una de las empresas, generar oportunidades para poder invertir".

El plan económico, según Jorge Brito: que medidas eran inevitables y qué problemas no se resolvieron Para Brito, considera que lo realizado para resolver el déficit fiscal, no había otra alternativa de hacerlo. "Cuando vos tenés déficit fiscal, nadie te lo quiere financiar, y tenés dos alternativas, una es hacer un ajuste y la otra es emitir. La inflación ya sabemos cómo terminó hace tres años atrás. No había mucha alternativa. Uno después puede discutir de dónde debía salir el recorte, eso sí lo puedo discutir".

"No hay países en el mundo, ni desarrollados ni subdesarrollados, que tengan subsidios de tarifa de la magnitud que tenía la Argentina. Ahora, que uno después pueda decir, voy a hacer un subsidio puntual a determinado sector de la demanda, puede ser, pero acá es subsidio a la oferta, y yo, Jorge Pablo Brito, era subsidiado. Eso era algo que estaba claramente mal y había que resolverlo. Lo tomo como algo positivo", profundizó. No obstante, también hubo tiempo para las críticas. Para Brito, fue un error de diagnóstico creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo. "Este cambio de modelo, en el cual hay muchos perdedores y otros ganadores, dio por resultado que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores", sentenció. Entre otros puntos abordados, cree que tiene que haber una coordinación en este nuevo modelo de país a nivel federal, teniendo en cuenta que el interior es el "gran ganador" pero que hay que avanzar a nivel infraestructura. "Hay que evitar que no pase lo que pasó hace 50 años en Argentina, en la cual hubo una migración del interior a Buenos Aires, sin infraestructura para recibir a toda esa gente", expresó.