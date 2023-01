Espert, a favor de eliminar la moneda, pero en contra de dolarizar

Sin embargo, consideró que el país debe contemplar otras medidas antes de avanzar en ese sentido, en diálogo con A24: "Argentina antes de pensar en eso tiene que terminar con otras estafas, los impuestos que te cobran, el tamaño del estado que tenes, la economía cerrada al comercio, las leyes laborales".

Sobre la propuesta que impulsa el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei de abandonar el peso e implementar el dólar como moneda corriente, Espert se mostró contrario a la idea del libertario y destacó: "No hay que dolarizar la economía, puede ser la frutilla del postre, pero no el plato principal, el principal es que tengas un estado pagable, que no tenga mafias sindicales, apertura del comercio y si la inflación sigue ahí pensaremos en dolarizar. El dólar debería estar libre, si la gente algún día sigue sin querer los pesos como hoy, después de hacer todas las reformas que tenes que hacer para que funcione, si hay que eliminar la moneda se elimina".

"Hay que tirar a la basura el Mercosur y comerciar con el mundo. El Mercosur es una estafa proteccionista que solo sirve a empresarios que terminan fundiendo a los buenos comerciantes", dijo sobre el bloque comercial, en el marco de la cumbre de líderes de la CELAC que se desarrolla esta semana en Buenos Aires.

"A uno le ofende que un presidente diga esto", apuntó en referencia a las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el carácter de "autogenerada" de la inflación. "Hay gente que no llega a fin de mes como consecuencia de eso. También hay empresas que se funden, gente que se muere de hambre, por esa inflación Argentina está afuera del mundo, Argentina hoy es un país donde el que puede se va”, agregó el diputado liberal.

"Argentina hace 80 años estaba entre los 10 mejores países del mundo, hoy somos de la mitad de tabla para abajo, hemos perdido un puesto en el ranking de riqueza del mundo por año. Pero más allá de eso la gente vive como el culo, no llegan a fin de mes, vive aterrada por la inseguridad. Argentina es un país donde la política provoca que la gente la pase mal, pero hay esperanzas", destacó.

Propuso también otras reformas que se puede llevar adelante según su parece: "Reforma laboral sí, si tenemos la mitad de los trabajadores en negro, pero hay que hacerlo para darle más derechos al trabajador y menos a las mafias sindicales. Por culpa de estas leyes laborales no hay derechos".