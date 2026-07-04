J.P. Morgan recortó su proyección para el oro: ahora espera un máximo de u$s4.500 y advierte riesgos de caídas

El banco de inversión redujo de forma significativa su previsión para el 2026. Sin embargo, mantuvo una visión positiva a largo plazo.

J.P. Morgan revisó a la baja sus proyecciones para el oro y estimó que el metal alcanzará u$s4.300 por onza durante el tercer trimestre y u$s4.500 por onza en el cuarto trimestre de este año, al considerar que la demanda de algunos de los principales compradores será menor de la prevista inicialmente.

La entidad financiera también advirtió que los riesgos para ese escenario se inclinan hacia una evolución menos favorable , principalmente por la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) acelere un endurecimiento de su política monetaria si la economía continúa mostrando señales de fortaleza durante el verano estadounidense.

La nueva estimación representa una modificación importante respecto del pronóstico que J.P. Morgan había difundido el 9 de junio , cuando proyectó que el precio del oro llegaría a u$s6.000 por onza hacia finales de 2026.

Mientras tanto, el mercado mostró una recuperación este viernes. El oro al contado avanzó 1,3% y cotizó en u$s4.174,21 por onza hacia las 12:41 GMT , luego de alcanzar su nivel más alto desde el 23 de junio .

El banco explicó que una eventual suba anticipada de las tasas por parte de la Fed reduciría el atractivo del oro, ya que se trata de un activo que no ofrece rendimientos periódicos.

En un escenario de tasas más elevadas, los inversores suelen trasladar parte de sus posiciones hacia instrumentos financieros que generan mayores retornos, lo que tiende a presionar a la baja el valor del metal precioso.

Perspectiva positiva para los próximos años

A pesar del ajuste en las previsiones para este año, J.P. Morgan mantuvo una visión favorable sobre el comportamiento del oro en el largo plazo. La entidad consideró que el metal podría extender su tendencia alcista durante 2027, impulsado por un incremento en las compras de los bancos centrales, una mayor demanda física y factores estructurales que seguirían favoreciendo la acumulación de reservas.

En cuanto a la plata, el banco proyectó que el precio promedio se ubicará entre u$s60 y u$s65 por onza dentro del horizonte contemplado en sus estimaciones.

Según JPMorgan, esa evolución responderá a la normalización gradual del mercado tras las condiciones de escasez física registradas el año pasado y al reequilibrio de la relación histórica entre los precios del oro y la plata.