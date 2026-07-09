El ingreso disponible de los argentinos cortó una racha de cinco caídas al hilo en abril + Agregar ámbito en









Las principales mejoras se vieron entre trabajadores informales y formales del sector privado. En la era Milei mejoraron los ingresos de los más ricos, pero empeoraron en los hogares pobres.

Los ingresos venían de acumular cinco meses seguidos a la baja.

El ingreso disponible de los argentinos, que contempla el dinero que se les va a las familias por gastos fijos, cortó en abril una racha de cinco caídas consecutivas. Asimismo, para mayo se prevé una nueva mejora.

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Según una estimación de la consultora Empiria, el ingreso disponible subió 1% real respecto de marzo. El incremento fue casi idéntico entre personas de ingresos altos e individuos de ingresos bajos.

Por el lado de los ingresos, el informe de la entidad destacó que la principal mejora se vio entre los trabajadores informales (+1,6%) y los trabajadores formales del sector privado (+1,4%). Mientras tanto, los salarios públicos anotaron una leve suba (+0,2%) y los ingresos no laborales (que incluyen jubilaciones, pensiones y transferencias del Estado, como la AUH), no exhibieron cambio real alguno.

Por el lado de los gastos, el relevamiento reportó un aumento real del 0,8%, explicado por las boletas de electricidad (+5,2%), agua (+1,4%) y expensas (+0,2%). En cambio, el transporte público y el alquiler amortiguaron la suba, con caídas de 1,7% y 0,1% respectivamente.

"Para mayo se estima un nuevo aumento del ingreso disponible. En el segundo semestre se espera que no haya variaciones significativas y, para el promedio de 2026, se prevé que se mantenga igual que en 2025", señaló Empiria.

En la era Milei, cayó el ingreso disponible de los más pobres y subió el de los más ricos Con estos números, el ingreso disponible fue 1,4% superior al de hace un año atrás, aunque se mantuvo 2,7% por debajo del nivel de diciembre de 2023. Desde que Javier Milei es presidente, los más pobres sufrieron una pérdida del 2,4%, mientras que los más ricos obtuvieron una mejora del 1,2%. De acuerdo con los datos de Empiria, los gastos fijos representan el 32% de los ingresos de los hogares más necesitados, mientras que para los más pudientes la cifra es de solo 14%. "Las grandes diferencias se encuentran en el gasto de transporte público y electricidad", subrayó la consultora. Por último, el informe volvió a reflejar una dualidad en el consumo privado durante el primer trimestre de 2026, con avances en la compra-venta de bienes durables y una retracción del consumo no durable. Esto en un contexto de creciente morosidad, tanto en las familias como en las empresas.

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