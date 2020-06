La AAP acordó con el gremio una reducción de salarios

La Asociación Argentina de Publicidad y el Sindicato Único de Publicidad (SUP) firmaron un acuerdo de emergencia que permite una suspensión con reducción del costo salarial de los empleados que no se encuentren prestando tareas. El convenio establece el pago de asignaciones no remunerativas a aquellos trabajadores que sean suspendidos en los términos del art. 223 bis de la LCT 20.744, equivalentes al 80% del salario neto que hubieran percibido durante el mes de marzo de 2020. A dicho porcentaje podrá llegarse computando, cuando se percibiesen, los pagos que correspondan a asignaciones compensatorias otorgadas por el Gobierno nacional. La AAP representa a más de doscientas agencias publicitarias de todo el país, que son en su mayoría pymes.