La bolsa no le teme al resultado de la elección en EEUU, son los bonos los que se espantan

Por supuesto que no tiene por qué ser así aún si la disputa es reñida. Cuatro años atrás, Joe Biden derrotó a Trump por un margen estrechísimo en el Colegio Electoral. Y la Justicia lo avaló en forma expeditiva. No hubo zozobra, aunque Trump, se sabe, sigue alegando un fraude masivo, y millones de sus partidarios lo creen en serio.

No obstante, gane quien gane, o aun si por un tiempo no ganase nadie, la bolsa confía sin titubeos en el futuro del mercado bull, el que ya avanzó más de 60% desde su piso y acaba de cumplir los primeros dos años. La virulencia de la campaña no le quitó el apetito. Tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq establecieron nuevos máximos en octubre. Y sus avatares más recientes se movieron al compás de los balances, no de los discursos de barricada. Si fueron mediocres la culpa es de Meta y Microsoft y no de los políticos.