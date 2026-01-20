La buena y mala noticia para las empresas locales tras el acuerdo Mercosur-Unión Europea, según Claudio Zuchovicki + Seguir en









Según el especialista, la alianza entre los dos bloques abre un margen de posibilidades para que las empresas locales puedan crecer a partir de su competencia.

"Ahora tenés que hacer las cosas bien", sentenció el economista.

El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado un histórico acuerdo comercial tras 25 años de negociaciones. En ese marco, a Argentina se le presentan una serie de oportunidades y retos a encarar, entre las que destacan algunas exportaciones locales.

A partir de esta alianza que el presidente Javier Milei describió como "el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación", empresas locales tendrán la libertad de que su programa dependan de ellas mismas, lo que se convierte en un arma de doble filo según el economista Claudio Zuchovicki: "Para algunos -la competencia- es una buena noticia, para otros, es una pésima noticia. Porque va a depender ahora de tu esfuerzo. Ahora tenés que hacer lo que sabés hacer. Ahora tenés que hacer las cosas bien".

Claudio Zuchovicki Byma Zuchovicki habló sobre los avances y retrocesos que puede causar el acuerdo Mercosur-UE para la Argentina. Mariano Fuchila En esa línea, el especialista remarcó que "estabilizada la macro, empezamos con la discusión de la micro (...) Veo algunos con ganas de competir y esforzarse, por lo menos en el mercado financiero". De todas formas, aclaró: "Falta que lo convalide la UE, aún no está listo el acuerdo. Vas a zafar de un par de aranceles".

mercosur unión europea X El análisis de Zuchovicki sobre el estado de Argentina ante el acuerdo con la UE El economista advirtió que la competencia no es igual hoy por los "arbitrajes impositivos". Asimismo, vaticinó: "La idea es que la actividad crezca a un 4 o 5%". En ese sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea representa una amenaza para la producción nacional si no se fortalece previamente a las pequeñas y medianas empresas.

"América Latina está pasando por un muy buen momento: le vende al mundo lo que el mundo quiere comprar. La única moneda que se devaluó en el 2025 fue el peso argentino", explicó Zuchovicki, quien expresó: "El cambio tecnológico está avanzando a una velocidad fenomenal. Tenemos que replantear lo que cada uno hace".