Alarma en Puerto Madryn: un contenedor apareció a la deriva frente a la costa y activó un operativo de seguridad

Las fuertes ráfagas de viento lo arrastraron a la costa. Según indicaron las autoridades, el recipiente se encontraba vacío.

La aparición de un contenedor flotando frente a la costa de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut , generó sorpresa entre vecinos y autoridades durante la tarde del lunes 19 de enero . El objeto, un contenedor tipo reefer de 20 pies , fue detectado en aguas del Golfo Nuevo y motivó un rápido despliegue de la Prefectura Naval Argentina , que intervino para asegurar la zona y coordinar su retiro.

Según trascendió, el episodio se produjo en el contexto de fuertes ráfagas de viento que afectaron el área portuaria, en particular el muelle Almirante Storni .

Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn explicaron que el contenedor, que estaba vacío y preparado para cargar pescado congelado desde un buque amarrado, se encontraba sobre un semirremolque en plena operatoria. La intensidad del viento desplazó la estructura metálica, que cayó al agua desde el Sitio N° 3 del muelle.

Tras la caída, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad . Personal de la Prefectura Naval Argentina se trasladó al lugar y constató que la marea arrastró el contenedor hasta la costa, donde quedó encallado frente al Club Náutico Atlántico Sud , un sector frecuentado por deportistas y vecinos para actividades recreativas.

La escena llamó la atención de los residentes, que observaron la estructura metálica flotando y luego varada a pocos metros de la orilla. Imágenes y videos del hecho circularon rápidamente en redes sociales y en medios locales , lo que incrementó el interés público por conocer el origen y las posibles consecuencias del episodio.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, la inspección realizada por Prefectura permitió confirmar que el contenedor no representó peligro para las personas ni para el medio ambiente marino.

Tampoco se registraron interferencias en la navegación ni episodios de contaminación en el Golfo Nuevo, ya que la unidad se encontraba sin carga y no transportaba materiales peligrosos.

Desde la Administración Portuaria señalaron que el viento constituye un factor habitual en las operaciones del muelle, aunque se inició una investigación interna para establecer si existió alguna falla en los sistemas de sujeción o si las ráfagas superaron los parámetros previstos en los procedimientos habituales.

El contenedor preocupó a vecinos y turistas.

Qué hicieron con el contenedor en Puerto Madryn

Mientras permaneció encallado, el contenedor quedó bajo custodia de Prefectura, con colaboración del personal del Club Náutico Atlántico Sud, que ayudó a asegurar la estructura para evitar desplazamientos que pudieran generar riesgos en la zona de acceso al agua.

Según indicaron fuentes portuarias, la empresa propietaria del contenedor fue notificada y asumió la responsabilidad de su retiro, previsto para la mañana del martes, siguiendo los protocolos específicos para la remoción de objetos varados, con el objetivo de evitar daños al ecosistema costero y a las instalaciones cercanas.

Los protocolos ante vientos intensos en Chubut

Las autoridades remarcaron que el hecho no provocó heridos ni daños materiales y que el operativo se desarrolló sin inconvenientes.

No obstante, el incidente impulsó a la Administración Portuaria y a la Prefectura Naval Argentina a revisar los procedimientos de amarre, transporte y carga durante jornadas con pronóstico de vientos fuertes, una condición frecuente en la región.

De acuerdo con medios locales, se analizan posibles ajustes en los protocolos de seguridad para minimizar la probabilidad de que episodios similares vuelvan a ocurrir.

El contenedor permaneció asegurado en la costa hasta su retiro definitivo, mientras se completaron las tareas de evaluación y resguardo del área afectada.