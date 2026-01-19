Dura advertencia de las pymes por acuerdo Unión Europea-Mercosur: "Será una bomba en la producción nacional"

El titular de IPA advirtió que sin un plan de competitividad y financiamiento previo, la apertura comercial con la UE podría provocar el cierre de dos de cada diez fábricas pymes.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato , alertó que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europe a representa una amenaza para la producción nacional si no se fortalece previamente a las pequeñas y medianas empresas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dirigente señaló que, sin un plan de competitividad, la apertura de mercados potenciará la crisis actual y derivará en la desaparición de dos de cada diez establecimientos fabriles. Rosato exigió la "inmediata conformación" de una mesa de trabajo para diseñar estrategias que permitan al sector aprovechar el tratado.

Según el representante industrial, de no equilibrarse las condiciones de competencia, el acuerdo funcionará como una "bomba en la producción nacional" que convertirá al país en un escenario de disputa comercial entre potencias. La postura de la entidad fue difundida a través de un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA). El dirigente sostuvo que los países europeos planifican incentivos para exportar manufacturas y comprar materias primas, lo que pone en riesgo el empleo local.

“Si la Argentina no toma nota de ese accionar para equilibrar la cancha, estaremos ante una masacre de Pymes industriales que verán una inundación sostenida de productos importados”, afirmó Rosato.

Para evitar este escenario, el titular de IPA reclamó financiamiento y beneficios productivos que permitan a las fábricas alcanzar un nivel de competitividad internacional.

Según el representante industrial, de no equilibrarse las condiciones de competencia, el acuerdo funcionará como una "bomba en la producción nacional"

Rosato advirtió que la primarización de las exportaciones generará un déficit comercial insostenible por la falta de dólares y subrayó: “Si la integración está planteada en esos términos, no seremos socios de la UE, sino que seremos apenas un cliente”.

Finalmente, el representante de las pymes destacó que es fundamental reducir los costos operativos en moneda extranjera y establecer un plan económico claro.

“En una economía abierta como la que propone el Gobierno, bajar nuestros costos en dólares es clave”, concluyó Rosato, enfatizando que la firma del tratado no traerá beneficios automáticos.