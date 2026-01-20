El escolta de 36 años, estrella de Golden State Warriors, sufrió una durísima lesión en su rodilla que lo deja afuera del resto de la temporada. Su regreso a las canchas podría darse recién en 2027.

Conmoción en la NBA: Jimmy Butler se rompió los ligamentos y no jugaría por el resto del año

Jimmy Butler , una de las estrellas que tiene la NBA , sufrió una gravísima lesión que le puso fin a su temporada. El lamentable hecho ocurrió en el encuentro en que su equipo, Golden State Warriors , disputó ante Miami Heat (su ex equipo).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pese al triunfo 135-112, los Warriors lamentan profundamente la lesión de su co-estrella (detrás de Stephen Curry ) y ahora sus chances de hacer unos grandes Playoffs y llegar a Las Finales quedaron reducidas a la nada.

La escalofriante lesión se produjo en el tercer cuarto del partido que se disputó anoche en el Chase Center de San Francisco . El experimentado basquetbolista aterrizó de manera antinatural tras un salto.

De inmediato, Butler soltó la pelota que había atrapado con un grito desgarrador y quedó tendido en el suelo durante varios minutos antes de abandonar la cancha asistido por dos compañeros, incapaz de apoyar la pierna.

Se confirma lo peor: Jimmy Butler sufrió anoche una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla Se perderá lo que resta de temporada pic.twitter.com/0Tg0gqBC1U

Más tarde se dieron a conocer los estudios y se constató el tan temido diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha . Por esto, Jimmy Butler estará fuera de las canchas por un plazo estimado de al menos 8 meses.

Los plazos de recuperación suelen ser largos y podría extenderse en el caso de un jugador de avanzada edad, ya que no hay que correr riesgos o su carrera terminará abruptamente. Por lo tanto, desde la franquicia de San Francisco estiman que su regreso oficial podría darse recién a principios de 2027.

En conferencia de prensa, el entrenador Steve Kerr se mostró consternado por la lesión de una de sus figuras.

Jimmy, seis veces All-Star en su carrera, había firmado un contrato por 2 años y 112 millones de dólares con la franquicia de la Costa Oeste estadounidense.