Jimmy Butler, una de las estrellas que tiene la NBA, sufrió una gravísima lesión que le puso fin a su temporada. El lamentable hecho ocurrió en el encuentro en que su equipo, Golden State Warriors, disputó ante Miami Heat (su ex equipo).
Conmoción en la NBA: Jimmy Butler se rompió los ligamentos y no jugaría por el resto del año
El escolta de 36 años, estrella de Golden State Warriors, sufrió una durísima lesión en su rodilla que lo deja afuera del resto de la temporada. Su regreso a las canchas podría darse recién en 2027.
-
Así es el formato del Torneo Apertura 2026: todo lo que hay que saber
-
Alpine presenta su nuevo modelo de auto que usará Colapinto esta temporada
Pese al triunfo 135-112, los Warriors lamentan profundamente la lesión de su co-estrella (detrás de Stephen Curry) y ahora sus chances de hacer unos grandes Playoffs y llegar a Las Finales quedaron reducidas a la nada.
La escalofriante lesión se produjo en el tercer cuarto del partido que se disputó anoche en el Chase Center de San Francisco. El experimentado basquetbolista aterrizó de manera antinatural tras un salto.
De inmediato, Butler soltó la pelota que había atrapado con un grito desgarrador y quedó tendido en el suelo durante varios minutos antes de abandonar la cancha asistido por dos compañeros, incapaz de apoyar la pierna.
Más tarde se dieron a conocer los estudios y se constató el tan temido diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por esto, Jimmy Butler estará fuera de las canchas por un plazo estimado de al menos 8 meses.
Los plazos de recuperación suelen ser largos y podría extenderse en el caso de un jugador de avanzada edad, ya que no hay que correr riesgos o su carrera terminará abruptamente. Por lo tanto, desde la franquicia de San Francisco estiman que su regreso oficial podría darse recién a principios de 2027.
En conferencia de prensa, el entrenador Steve Kerr se mostró consternado por la lesión de una de sus figuras.
Jimmy, seis veces All-Star en su carrera, había firmado un contrato por 2 años y 112 millones de dólares con la franquicia de la Costa Oeste estadounidense.
- Temas
- Jimmy Butler
- NBA
- Lesión
Dejá tu comentario