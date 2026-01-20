Emmanuel Macron explicó por qué usó anteojos de sol durante su discurso en el Foro de Davos + Seguir en









El presidente de Francia brindó su discurso ante el encuentro de directivos y líderes con unas gafas. Desde su entorno explicaron el verdadero motivo.

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó la atención este martes cuando subió al escenario del Foro Económico Mundial con un par de anteojos de sol, lejos del protocolo habitual del encuentro internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La imagen circuló por redes y medios internacionales y rápidamente tuvo una explicación médica, aunque también generó controversia y dudas, además de servirle al mandatario como un símbolo involuntario de fuerza.

Pero desde el entorno del mandatario aclararon cuál es el verdadero motivo por el cual tuvo que utilizar anteojos. Es que desde hace algunos días arrastra un derrame en el ojo derecho, una afección ocular que el mismo definió como “completamente inofensiva”.

emmanuel macron La explicación de Emmanuel Macron a su particular look. Sin embargo, la afección le provocó una inflamación y un enrojecimiento. Por lo que Macron, por recomendación médica, debió comenzar a utilizar gafas de sol en varias apariciones públicas desde la última semana.

Recientemente se lo vio utilizando anteojos en una inspección de tropas en la base aérea de Istres, en el sur de Francia, hasta reuniones en el Palacio del Elíseo y, finalmente, este martes en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Días atrás, ante las fuerzas armadas francesas, Macron se refirió al uso de anteojos. “Por favor, disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es algo sin importancia”, dijo antes de bromear con una “referencia involuntaria al Ojo del Tigre”, en alusión tanto a la célebre canción de la banda Survivor –popularizada por la película Rocky III– como a la idea de determinación y resistencia. Una fuente cercana al mandatario francés también se refirió al hecho. “Está usando anteojos por fotosensibilidad, mientras se resuelve el problema menor mencionado la semana pasada”, aclaró. Con los anteojos puestos, el presidente francés advirtió que el mundo está ingresando en una fase de creciente inestabilidad donde “el derecho internacional es pisoteado y la única ley que parece importar es la del más fuerte”. “Nos acercamos a un mundo sin reglas”, alertó el jefe de Estado, en una intervención marcada por referencias explícitas al regreso de ambiciones imperiales y a la normalización del conflicto como herramienta política. Además, sin mencionar a Donald Trump, denunció una competencia estadounidense que busca “subordinar a Europa” a través de acuerdos comerciales “inaceptables”, aranceles y presiones políticas, incluso sobre territorios clave como Groenlandia.