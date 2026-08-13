La iniciativa busca evitar la subvaluación de las exportaciones de litio, minerales críticos y tierras raras mediante valores de referencia y mayores controles sobre las operaciones. También contempla compartir información con las provincias productoras.

Presentan un proyecto de ley para transparentar el valor de exportación del litio y otros minerales críticos.

El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para transparentar el valor declarado en las exportaciones de litio, minerales críticos y tierras raras , con el objetivo de evitar la subvaluación de estos recursos y garantizar que tributen en la Argentina en niveles considerados adecuados.

La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control sobre las operaciones de comercio exterior y defender los recursos naturales del país. “No solo debemos defender el territorio argentino sino también nuestros recursos naturales. Es necesario que las exportaciones de bienes como el litio u otros minerales o tierras raras paguen impuestos en Argentina a valores razonables”, sostuvo Michel.

El proyecto toma como referencia mecanismos aplicados por otros países productores de minerales y commodities para mejorar la determinación de precios y reducir los riesgos de traslado de ganancias al exterior mediante operaciones entre partes vinculadas .

“Los Estados productores de recursos minerales han desarrollado mecanismos específicos para defender sus recursos y mejorar la determinación de los precios. Brasil, Perú, Chile y Australia constituyen ejemplos de distintas herramientas utilizadas para enfrentar problemas vinculados con la valoración, las referencias de precios, las operaciones entre partes relacionadas y el control tributario de las materias primas”, señaló el diputado.

Uno de los principales puntos de la propuesta es otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de establecer valores de referencia mediante precios índice FOB, fijos o mínimos para las exportaciones de mercaderías que no tengan una cotización internacional conocida en mercados transparentes.

El mecanismo alcanzaría, entre otros productos, al litio, los minerales críticos y las tierras raras, y apunta a evitar que los exportadores declaren valores inferiores a los reales para reducir la carga tributaria en el país.

Además, el proyecto contempla la creación de un registro de los contratos vinculados con estas operaciones y habilita a los exportadores a solicitar una denominada “Determinación Conjunta de Precios”, mediante la cual podrían establecerse previamente los criterios y metodologías para determinar los valores de las operaciones.

Según la iniciativa, esta herramienta permitiría otorgar mayor previsibilidad tanto a los exportadores como al Estado. El proyecto también prevé que el Poder Ejecutivo pueda poner a disposición de las provincias donde se desarrollen actividades de explotación de litio, minerales críticos y tierras raras la información relacionada con las operaciones.

La iniciativa busca evitar la subvaluación de las exportaciones de litio, minerales críticos y tierras raras mediante valores de referencia y mayores controles.

Esto incluye los precios índice FOB, fijos o mínimos establecidos, así como los datos incorporados al registro de contratos. El objetivo es que las jurisdicciones puedan cruzar la información declarada por los productores con los valores utilizados para el pago de regalías, fortaleciendo los controles sobre la actividad minera.

Los antecedentes de Brasil, Perú, Chile y Australia

La iniciativa sostiene que la utilización de mecanismos de referencia y comparación para controlar el valor de operaciones internacionales de commodities ya cuenta con antecedentes en distintos países productores y exportadores.

En el caso de Brasil, existe el denominado Método del Precio bajo Cotización en la Exportación (PECEX), que se aplica a determinados bienes sujetos a precios públicos y utiliza valores de cotización de mercados y bolsas de mercancías y futuros reconocidos internacionalmente, con ajustes según las condiciones de cada operación.

Perú también cuenta con herramientas de valoración y control de precios. Su administración tributaria y aduanera utiliza precios de referencia para verificar los valores declarados y, en determinados casos, para aplicar métodos de valoración.

En Chile, existen referencias internacionales de precios de minerales utilizadas en determinados mecanismos tributarios vinculados con la actividad minera, incluyendo valores internacionales de cobre, oro y plata.

Por su parte, Australia cuenta con reglas específicas de precios de transferencia para operaciones entre partes vinculadas y exige documentación sobre determinadas operaciones internacionales. Entre los commodities analizados por sus organismos de control figuran minerales y elementos como litio, tierras raras, uranio, cobre, plomo, zinc y níquel.

Con estos antecedentes, el proyecto plantea incorporar herramientas similares al sistema argentino para mejorar la determinación de los valores de exportación, reforzar el control tributario y evitar la subvaluación de recursos minerales estratégicos.