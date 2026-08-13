Boom del litio: Lithium Argentina revirtió pérdidas y ganó u$s141 millones en el segundo trimestre

A nivel consolidado, Lithium Argentina registró una ganancia neta de u$s1,3 millones, frente a una pérdida de u$s4,1 millones en el segundo trimestre de 2025. Depositphotos

Lithium Argentina cerró el segundo trimestre de 2026 con una fuerte generación de caja y avances concretos en su estrategia de expansión, apoyada en el desempeño de Cauchari-Olaroz, el proyecto de litio que opera junto con Ganfeng en Jujuy.

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Durante el trimestre, Cauchari-Olaroz produjo 9.280 toneladas de carbonato de litio, pese a una parada programada en mayo para tareas de mantenimiento y mejoras en la planta. En el primer semestre, la operación trabajó al 95% de su capacidad de diseño y la compañía mantuvo su objetivo anual de producción de entre 35.000 y 40.000 toneladas.

Uno de los principales puntos destacados fue la generación de efectivo. Cauchari-Olaroz registró u$s142 millones de flujo de caja operativo y u$s141 millones de flujo de caja libre de operaciones durante el trimestre. Esta generación permitió reducir la deuda neta en u$s114 millones, al mismo tiempo que se realizaron distribuciones a los socios de la operación.

Balances positivos El CEO de Lithium Argentina, Sam Pigott, destacó la solidez del desempeño. “Cauchari-Olaroz entregó otro trimestre de desempeño sólido y consistente, generando más de USD 141 millones de flujo de caja libre de operaciones”, afirmó. También señaló que el equipo completó de manera segura la parada programada y continuó trabajando en iniciativas de optimización y eliminación de cuellos de botella.

Los ingresos de Cauchari-Olaroz alcanzaron u$s174 millones, con un precio promedio realizado de aproximadamente u$s19.563 por tonelada y un margen operativo de caja del 70%. Los costos operativos de caja fueron de u$s5.897 por tonelada, mientras que el EBITDA ajustado llegó a u$s110 millones.

A nivel consolidado, Lithium Argentina registró una ganancia neta de u$s1,3 millones, frente a una pérdida de u$s4,1 millones en el segundo trimestre de 2025. A nivel consolidado, Lithium Argentina registró una ganancia neta de u$s1,3 millones, frente a una pérdida de u$s4,1 millones en el segundo trimestre de 2025. La mejora se explicó principalmente por el aporte de Cauchari-Olaroz, que generó para la compañía una participación de u$s12,3 millones en los ingresos del proyecto, frente a una pérdida de u$s0,4 millones un año antes. Crecimiento garantizado La compañía también avanzó en su próxima etapa de crecimiento. En mayo, la expansión Stage 2 de Cauchari-Olaroz recibió la aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto contempla inicialmente un enfoque modular de extracción directa de litio (DLE) para sumar 10.000 toneladas anuales de capacidad, dentro de una expansión prevista de 45.000 toneladas anuales. Pigott remarcó que la empresa mantiene una estrategia prudente: “Continuamos adoptando un enfoque disciplinado respecto del crecimiento”. Según el CEO, el acuerdo con Ganfeng para desarrollar la primera fase modular podría acelerar la incorporación de capacidad, aprovechando la experiencia del socio en la adquisición y fabricación de equipos de procesamiento. Al cierre de junio, Lithium Argentina contaba con u$s100 millones en efectivo y u$s230 millones de liquidez total, incluyendo una línea de deuda de seis años por u$s130 millones todavía disponible. Para Pigott, la combinación de operaciones de bajo costo, generación de caja y un camino definido hacia la expansión deja a la compañía bien posicionada para crear valor de largo plazo para sus accionistas.

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