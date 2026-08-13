La crisis sin fin de Independiente y la posible respuesta que siempre estuvo en el club: los campeones olvidados de 2023

La eliminación 4-0 ante Atlético Tucumán volvió a exponer los problemas del Rojo, que dejaron de ser solo resultados. Hace tres años una camada ganó el Torneo Proyección y aunque hoy podrían ser una de las variantes, su futuro quedó lejos de Avellaneda.

En los últimos partidos Independiente perdió con Vélez, Platense y Atlético Tucumán en menos de dos semanas, mientras que los jugadores campeones de la Reserva 2023 no tienen casi lugar en el equipo.

Un penal errado que pegó en el palo y un gol del rival al minuto fue el inicio de una noche caótica para Independiente que quedó eliminado de la Copa Argentina ante Atlético de Tucumán y con goleada 4-0 incluida. Además, fue su tercera derrota consecutiva en un escenario convulsionado, con declaraciones que van y vienen, y jugadores que se van pero no vienen.

“Yo me hago cargo de mi parte, pero no soy responsable ni estos jugadores de los años de fracasos que lleva el club ”, declaró Gustavo Quinteros en conferencia de prensa, el ahora exentrenador que en varias ocasiones hizo público su enojo por la falta de refuerzos que logra cerrar la dirigencia del Rojo.

El director técnico luego de la eliminación en Rosario no dejo pasar la oportunidad y afirmó: “Como entrenador, siempre cumplo mis contratos. Nunca voy a abandonar antes, jamás” . Este jueves, la dirigencia del club resolvió echar a Quinteros y se profundizó una crisis que parece no tener fin.

En lo económico no consigue paz. En el mercado de pases de invierno de 2025 recibió hasta siete inhibiciones de parte de la FIFA por falta de pagos en diferentes transferencias . Y en lo deportivo pareciera que es un rompecabezas al que siempre le falta una pieza . Tres derrotas consecutivas en competencias organizadas por la FIFA, en el Torneo Apertura de este año perdieron en los octavos de final un partido en el que había empezado arriba en el marcador (3-1 con Rosario Central), y se suma a otro año más en el que el Rey de Copas no compite en una copa internacional.

Los últimos años, en especial, estuvieron llenos de altos y bajos, de acariciar el descenso en 2023 a ser uno de los mejores equipos del Torneo Apertura 2025 . Pero en el medio de esos vaivenes, se asomó una posibilidad que ni los entrenadores que estuvieron al mando del equipo ni los dirigentes supieron aprovechar.

En diciembre de 2023, la Reserva del Rojo se consagró campeona de la Copa Proyección luego de 33 años sin ganar en la categoría. Superaron 2-1 a Tigre en la final con goles de Francisco Bonfiglio y Diego Tarzia. De los 16 jugadores que jugaron esa final para Independiente, entre titulares y los que ingresaron desde el banco, tan solo cuatro están en la nómina actual del primer equipo.

Qué paso con los campeones que jugaron la final de la Reserva con Independiente en 2023

El guardián del arco en aquella ocasión fue Diego Segovia, el uruguayo que en algunas ocasiones fue visto en la tribuna popular de Independiente está a préstamo en Deportivo Maldonado. A pesar de no jugar la final, uno de los arqueros del plantel fue Manuel Tasso que hoy milita en la segunda división de Colombia con Unión Magdalena.

Santiago Salle, el mediocampista que suele jugar de lateral, luego de casi dos años no logró asentarse en la primera del Rojo y se fue a préstamo a San Martín de San Juan y luego a Sarmiento. El central Luciano Echeverría se fue libre a Atlético Tucumán y hoy está cedido en Atlético de Rafaela. Su compañero de zaga, Agustín Quiroga fue cedido en varias oportunidades a Platense, Chacarita, Central Córdoba, y ahora a Estudiantes de Río Cuarto.

El capitán de la reserva campeona, Agustín Quiroga, luego de varios préstamos hoy está cedido en Estudiantes de Río Cuarto. @Independiente

Javier Ruiz jugó 12 partidos con el primer equipo de Independiente, fue cedido a Barracas Central y luego vendido a Necaxa de la Liga MX. Rodrigo Atencio se fue a préstamo a Central Córdoba donde se consagró campeón de la Copa Argentina, luego fichó por Sport Recife y hoy está a préstamo en Independiente Rivadavia.

Uno de los delanteros de aquella consagración fue Santiago Hidalgo que cuando estaba consiguiendo más rodaje en el Rojo fue vendido a Toulouse de Francia. El goleador del equipo en aquel torneo era Francisco Bonfiglio que estaba a préstamo desde Villareal, era el único jugador de esa camada que no pertenecía al club. Y uno de los autores del gol aquella noche fue Diego Tarzia, que su pase ahora pertenece a Vitoria de Brasil.

Desde el banco ingresaron Tomás Rambert con préstamos en Alvarado, Los Andes y Ciudad de Bolívar, y Jeremías Marchini que está sin club. Además de Lucas González que fue el que tuvo mayor trayectoria en el primer equipo y que hoy está a préstamo en Central Córdoba desde Defensa y Justicia.

De aquel plantel son parte del equipo que dirigía Gustavo Quinteros Jonathan De Irastorza, David Martínez (que estuvo a préstamo en Grecia), Lautaro Millán y Luciano Barros Ayala. De esos cuatro nombres, tan solo el de Millán es una pieza recurrente en la cancha.

Mientras en Independiente la mayoría de esos jugadores no tuvieron lugar en la Primera, en los planteles de otros clubes los futbolistas que aquel año jugaron el Torneo Proyección debutaron y, en muchos casos, fueron figuras en el primer equipo.

La respuesta siempre estuvo en el club

Independiente le ganó 2-0 en esa competencia a Boca que tenía a Valentín Barco (hoy en Chelsea y jugó el último Mundial con Argentina), Leandro Brey, Lautaro Di Lollo, Aaron Anselmino (Racing de Estrasburgo), Nicolás Val

Independiente se consagró campeón del Torneo Proyección 2023 tras ganarle la final 2-1 a Tigre. @Independiente

entini (Hellas Verona), y Milton Delgado (figura de Boca y recibió la cinta de capitán contra Estudiantes).

Si bien no pudo superar a Vélez, se enfrentó a un plantel que en sus filas tenía a Álvaro Montoro (Botafogo), Maher Carrizo (hoy en Ajax y titular en la consagración de la Copa de la Liga 2024), Gianluca Prestianni (Benfica), y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen).

Los jugadores que hoy están asentados en la Primera de muchos equipos en Argentina y en el mundo, se enfrentaron al Independiente campeón. Pero en el Rojo no tuvieron la posibilidad de crecer, se buscaba (y se busca) jugadores experimentados que nutran a los jóvenes. Pero estos futbolistas no llegan y cuando el fuego arde, debuta un chico de 17 años, Juan Miguel Arrayago, en una eliminación y derrota 4-0.

Independiente no sabe cómo resolver el lío en el que esta metido, pero quizás la respuesta siempre estuvo abajo, en su cantera. Una vida de grandeza entre los escombros de lo que supo ser.