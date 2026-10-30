Se reveló la escasa diferencia de votos por la que Harry Kane venció a Kylian Mbappé en el Balón de Oro + Agregar ámbito en









El galardón individual más prestigioso del mundo se llevó a cabo en el primer día de la semana y dejó varias polémicas. Con la intención de quitar las dudas al respecto, la revista que lo entrega dio a conocer cuántos votos se llevó cada nominado.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, se llevó el galardón por la escaza cantidad de 28 puntos. @i3merz

El delantero inglés Harry Kane se llevó este lunes el Balón de Oro del 2026, entregado por la revista France Football, luego de conseguir 1.055 puntos en las votaciones, mientras que Kylian Mbappé quedó en segundo lugar con 1.027 puntos. Tras hacer públicos los sufragios durante la tarde de este viernes, se confirmó que fue la cuarta entrega más ajustada en la historia, con una diferencua de tan solo 28 unidades.

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En cuanto a Lamine Yamal, el jugador que cerró el podio, finalizó con 881 puntos. En tanto el astro argentino Lionel Messi, quedó en quinto lugar con 612 puntos, por detrás de Rodri, quien obtuvo 726.

El otro argentino en la nominación para el premio fue Lautaro Martínez, quien quedó relegado en los últimos lugares y se pudo llevar el puesto 22°, con 11 puntos en su haber después de una gran temporada en el Inter de Milán.

Regresando a futbolistas de punta, la principal diferencia que se encuentra entre Kane y Mbappé es que el jugador del Bayern Múnich se llevó 40 votos para el primer puesto, mientras que el del Real Madrid 23. Por el lado de Yamal, el extremo del Barcelona terminó con la primera elección de 13 representantes.

Los datos históricos del Balón de Oro 2026 Tras convertirse en la cuarta elección más ajustada de la historia, las ediciones que más se le acercan son la de 2024, cuando el mediocampista español Rodri superó a Vinicius Júnior por 41 puntos, y la de 2019, que mantiene el récord de la definición más reñida: Lionel Messi obtuvo 686 puntos, apenas siete más que los 679 del defensor Virgil van Dijk.

Kane, figura con Inglaterra y el Bayern Múnich. Además, Harry Kane también rompió una sequía del Balón de Oro en Inglaterra y en el Bayern Múnich. La última vez que un inglés se había llevado el premio había sido en 2001, gracias a la consagración de Michael Owen. En tanto los bávaros, tuvieron que esperar 45 años para volver a tener un representante del galardón, tras la obtención de Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Por otro lado, en la categoría femenina, Alexia Putellas consiguió su tercer Balón de Oro con 618 puntos, contra los 532 de su competidora más cercana, Ewa Pajor. De los 50 integrantes del jurado, la española estuvo en 48 de los votos. En cuanto a la primera posición, fue primera en 28 sufragios, mientras que la polaca en 12. Finalmente, la diferencia se extendió a 86 puntos.