YPF pidió ingresar al RIGI con el proyecto petrolero Bajo del Toro por u$s8.729 millones

Bajo del Toro se desarrollará junto a Vista y prevé generar exportaciones por u$s25.000 millones. La iniciativa incluye la perforación de 440 pozos.

YPF operará el proyecto Bajo del Toro, en el que participa con el 65%, junto a Vista, que posee el 35% restante.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Bajo del Toro , un desarrollo de petróleo no convencional en el norte de Vaca Muerta que contempla una inversión estimada de u$s8.729 millones durante su ejecución.

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La iniciativa abarca las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte , donde YPF tiene una participación del 65% y Vista Energy Argentina posee el 35% restante. La operación está a cargo de la petrolera de mayoría estatal.

Según informó la compañía, el desarrollo podría generar exportaciones por aproximadamente u$s25.000 millones entre 2027 y 2055 . La presentación constituye el pedido de incorporación al régimen, cuya aprobación todavía está pendiente.

El plan contempla la perforación de 440 pozos a lo largo de la vida del proyecto y apunta a alcanzar una producción sostenida de aproximadamente 80.000 barriles diarios de petróleo y 3 millones de metros cúbicos de gas por día entre 2033 y 2040 .

Además de la extracción de crudo y gas asociado, la inversión incluye la infraestructura necesaria para tratar y transportar ambos hidrocarburos , una condición para acompañar el crecimiento de la producción en esas áreas.

YPF señaló que la iniciativa permitirá desarrollar una de las zonas con mayor potencial de Vaca Muerta y ampliar la actividad no convencional en el norte de la formación.

Cuántos empleos prevé generar el proyecto

La compañía estimó que Bajo del Toro demandará aproximadamente 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción.

El desarrollo también contempla actividad para los proveedores vinculados con la perforación, las obras de infraestructura y la operación de los yacimientos. En su presentación, YPF destacó el aporte previsto a la producción de hidrocarburos y a la cadena de valor de la industria en el largo plazo.