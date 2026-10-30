Cancillería argentina y Brasil cruzan versiones por el pedido de explicaciones sobre la huida de Flávio Bolsonaro

Pablo Quirno desmintió una convocatoria a la principal autoridad diplomática nacional en Brasil por la salida del excandidato a través de la frontera argentina.

Si las relaciones entre la Argentina y Brasil comenzaron a desgastarse por las chicanas y las declaraciones cruzadas, en la última semana lo hizo por un hecho concreto ante el cual nuestro país conserva un estrecho hermetismo: la presunta colaboración del Gobierno argentino en la huída de Flávio Bolsonaro por la frontera nacional , dado que la Justicia brasileña le solicitó su pasaporte y le impidió la salida en el marco de una investigación judicial por lavado de dinero.

Según la información relevada, el llamado habría sido a María Emilia Cortés , actual encargada de negocios en Brasilia, por parte de João Marcelo Galvão de Queiroz , director del Departamento de América del Sur. El encuentro habría ocurrido el jueves por la noche y la breve conversación se habría dedicado a pedir explicaciones acerca de la participación del Gobierno argentino por la huída de Bolsonaro en un avión privado hacia los EEUU, con paso por Puerto Iguazú.

Cortés es la máxima autoridad diplomática argentina en el país vecino y principal socio comercial, dado que en agosto del 2026 el embajador Guillermo Daniel Raimondi fue expulsado por las tensiones entre Lula da Silva y Javier Milei , en medio de la campaña abierta que realizó el presidente argentino por Flávio Bolsonaro y las difamaciones que hizo hacia su par brasilero.

Ante la repercusión en medios nacionales e internacionales, el canciller Pablo Quirno aseguró que las versiones fueron falsas: "No hubo ningún pedido de explicaciones. No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)". El funcionario argentino, que se encuentra en una cumbre de cancilleres del G20 en Atlanta, aún no se expresó sobre las elecciones brasileras ni sobre la fuga de Bolsonaro.

A pesar de la desmentida de Quirno, los principales medios de comunicación de Brasil como Folha de Sao Paulo, O Globo y el sitio UOL sostienen la noticia y citan a altas fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Crece la tensión entre Argentina y Brasil tras la fuga de Flávio Bolsonaro

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva buscó mantener el bajo perfil del contacto. En el entorno presidencial consideran que una eventual participación de funcionarios argentinos en la salida de Bolsonaro sería "un hecho grave". Sin embargo, la directiva del Palacio del Planalto es no darle al episodio una dimensión mayor ni ofrecerle a Milei el contrapunto que, según evalúan, busca.

Cabe destacar que las relaciones entre ambos países sufren una histórica degradación desde hace meses. Cortés debió asumir la conducción de la embajada argentina en agosto de este año, luego de una crisis diplomática que terminó con la salida de los embajadores de Brasil y Argentina de sus respectivas sedes. La diplomática quedó al frente de la misión después de que Daniel Raimondi dejara Brasil.

La salida de Raimondi se produjo luego de que Itamaraty, como se conoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, tomara la decisión de rebajar el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países a la categoría de encargados de negocios como respuesta a los ataques de Milei contra Lula - a quién calificó de "ladrón" - en un acto en Brasil donde respaldo públicamente a Flávio Bolsonaro en la previa de las elecciones.

Entre las alternativas que analiza el gobierno brasileño también figura el envío de una nota a nivel ministerial, en función de lo que surja de la investigación de la Policía Federal, y la posibilidad de que el canciller Mauro Vieira plantee el tema ante su par argentino, Pablo Quirno, durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta. Por ahora, no está previsto que Lula intervenga directamente.