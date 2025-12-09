SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de diciembre 2025 - 16:21

La construcción frenó rebote en octubre y se contrajo 0,5% mensual tras dos avances al hilo

En octubre, la construcción cayó un 0,5% respecto al mes anterior, aunque en la comparativa anual avanzó 8%. A su vez el acumulado del año se ubica en 7,9%.

La construcción frenó rebote en octubre y se contrajo 0,5% tras dos avances al hilo

La construcción frenó rebote en octubre y se contrajo 0,5% tras dos avances al hilo

Pese a la caída mensual, en octubre el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los diez meses de 2025, el índice tuvo un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

Informate más

Entre los insumos con mayores subas interanuales durante octubre fueron el hormigón elaborado (+40,7%), los artículos sanitarios de cerámica (+35,7%), el asfalto (+33,6%) y los mosaicos (+24,5%). Como contracara, las mayores caídas fueron para el yeso (-11,2%), la cal (-3,6%) y las placas de yeso (-0,6%).

Puestos de trabajo de asalariados registrados en el sector privado

En septiembre de 2025, este indicador registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-septiembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,4% con respecto al mismo período del año anterior.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias