La construcción frenó rebote en octubre y se contrajo 0,5% mensual tras dos avances al hilo

En octubre, la construcción cayó un 0,5% respecto al mes anterior, aunque en la comparativa anual avanzó 8%. A su vez el acumulado del año se ubica en 7,9%.

La construcción frenó rebote en octubre y se contrajo 0,5% tras dos avances al hilo, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Estos datos corresponden al pleno periodo electoral ya que las elecciones de medio término se llevaron a cabo el 26 de ese mes. De hecho este mes, la industria también volvió a caer y quedó 5% por debajo del pico de la era Milei.

Pese a la caída mensual, en octubre el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los diez meses de 2025, el índice tuvo un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

Entre los insumos con mayores subas interanuales durante octubre fueron el hormigón elaborado (+40,7%), los artículos sanitarios de cerámica (+35,7%), el asfalto (+33,6%) y los mosaicos (+24,5%). Como contracara, las mayores caídas fueron para el yeso (-11,2%), la cal (-3,6%) y las placas de yeso (-0,6%).

Puestos de trabajo de asalariados registrados en el sector privado En septiembre de 2025, este indicador registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-septiembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,4% con respecto al mismo período del año anterior.

