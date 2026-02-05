Cuánto cuesta construir hoy una casa de 100 m2: costos y cómo comprar materiales para defender el presupuesto

Los valores muestran señales de estabilidad y caen frente a la inflación interanual. Qué tener en cuenta a la hora de edificar y cómo ahorrar.

Una vivienda avanzada ya, qué sugieren los expertos para comprar bien hoy. Los valores siguen altos pero no aumentan como antes

Construir una vivienda propia vuelve a estar en la agenda de muchas familias, desarrolladores chicos e inversores, en un contexto que, si bien sigue mostrando costos elevados, empieza a ofrecer una variable clave que estuvo ausente durante años: previsibilidad. A comienzos de 2026, levantar una casa estándar de 100 m2 requiere una inversión cercana a los $200.000.000, al tomar como referencia un costo promedio de casi $2.000.000 por m2 .

El dato surge del último índice de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO), correspondiente a diciembre de 2025, que ubicó el valor del m2 en $1.994.703,26. Más allá del número, el dato relevante es la dinámica: en diciembre, el incremento fue de apenas 0,56%, confirmando una desaceleración clara en el ritmo de aumentos.

El sector cerró el 2025 con una variación interanual del 24,71%, muy por debajo de la inflación general , que alcanzó el 31,5%. Se trata de la cifra más baja de los últimos ocho años y marca un cambio de escenario para la construcción privada.

Gustavo Serafín Marín , presidente de APYMECO, explicó, que "los costos siguen siendo altos, pero la corrección fuerte ya ocurrió. Hoy trabajamos con incrementos mucho más moderados, lo que permite presupuestar y planificar con mayor previsión”. Según detalla, la menor volatilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria redujeron los aumentos por expectativa, uno de los principales distorsionadores de precios en los últimos años.

Medido en dólares, el costo de construcción se ubicó en diciembre en u$s1.334,25 por m2, con una baja del 3% respecto de noviembre. Si bien el valor está por debajo de los picos de fines de 2023 —cuando el m2 llegó a rozar los u$s1.850—, todavía se encuentra lejos de los mínimos históricos registrados durante la pandemia.

Materiales: qué sube, qué se estabiliza y qué baja

El índice de APYMECO muestra que diciembre cerró sin sobresaltos: los materiales subieron 0,52% y la mano de obra apenas 0,31%. Sin embargo, dentro de ese promedio conviven comportamientos distintos.

Los insumos vinculados al hormigón elaborado —como bloques y caños— fueron los que mostraron mayores aumentos, empujados por el precio del cemento. En cambio, los productos relacionados con el acero, como mallas y tornillos, exhibieron mayor estabilidad. En paralelo, se observaron bajas en materiales de terminación, como cerámicos, porcelanatos y accesorios de baño, favorecidas por una mejora en las relaciones comerciales con proveedores y mayor oferta.

Algunos valores de referencia actuales, los materiales gruesos más económicos se ubican hoy en torno a:

Arena (bolsón de 1 m3): alrededor de $38.000.

Piedra (bolsón de 1 m3): cerca de $76.000.

Cemento (bolsa): en torno a $11.000.

Cal (bolsa): aproximadamente $6.600.

Ladrillo hueco del 12: cerca de $1.100 por unidad.

Estos insumos siguen siendo la base más estable del presupuesto, mientras que las terminaciones concentran la mayor dispersión de precios.

En ese rubro, los valores actuales —también ajustados— se mueven en rangos amplios:

Porcelanatos: entre $6.500 y $33.000 por m2.

Cerámicas: desde $6.500 por m2.

Griferías: desde $65.000 hasta más de $1.100.000, según diseño y origen.

Sanitarios: inodoros desde $64.000 hasta valores superiores al millón de pesos.

Ladrillos de hormigón: desde $4.200 por unidad.

Cómo comprar mejor y evitar errores

Para Fabiana Morat, del corralón Gran Oeste, el punto central hoy no es solo el precio, sino la forma de comprar. “La improvisación es lo más caro que existe en una obra. Hoy hay que definir materiales, calidades y etapas antes de empezar”, advirtió.

Morat destacó que el acopio volvió a ser una herramienta clave para quienes pueden hacerlo. “Congelar precios comprando con anticipación permite proteger el presupuesto y garantizar stock. No todos los materiales sirven para acopiar, pero en muchos rubros es una ventaja enorme”.

También remarcó la importancia de comparar calidades y no decidir únicamente por precio: “Lo barato suele salir caro en obra, sobre todo en tiempos y mano de obra”.

La arquitecta Mariana Lucángeli, especialista en Real Estate, sumó una mirada complementaria: “El costo del m2 no dice nada si no se lo relaciona con el valor final de la propiedad y la zona donde se construye”. Según explica, uno de los errores más frecuentes es diseñar sin pensar en la viabilidad económica del producto terminado.

Lucángeli subrayó que la estabilidad actual permite tomar decisiones más racionales: ajustar metros, elegir sistemas constructivos eficientes, definir bien las terminaciones y evitar sobrecostos innecesarios. “Hoy se puede planificar. Eso no significa que sea barato, pero sí que el margen de error es menor”, afirmó.

Cómo ganar

La planificación resulta clave para optimizar recursos y reducir gastos al momento de construir. Desde los corralones, Morat, señaló que el ahorro empezó mucho antes de la obra. Dijo: “Definir cantidades reales, evitar compras impulsivas y anticipar los materiales gruesos permitió cuidar el presupuesto desde el primer día”.

Indicó que priorizar insumos eficientes y de buena relación precio-calidad marcó una diferencia. Entre ellos, mencionó ladrillos cerámicos en lugar de macizos, sistemas en seco para tabiques interiores y revestimientos cerámicos estándar frente a porcelanatos de alta gama. “En muchos casos, el cambio no afectó el resultado final y sí impactó fuerte en el costo”, explicó. También señaló la conveniencia de aprovechar promociones, compras por volumen y planes de financiación, con cuotas sin interés y descuentos negociables.

Lucángeli sumó que el diseño cumplió un rol central en la ecuación de costos. Precisó: “Los proyectos simples, bien pensados y funcionales resultaron más económicos de construir y de mantener”. En ese sentido, sugirió viviendas de una sola planta, plantas compactas y menos metros improductivos. “Cada decisión de diseño influyó en materiales, mano de obra y tiempos de obra”, aclaró.

Lucángeli también aconsejó concentrar el gasto en los espacios críticos, como cocinas y baños, y resolver el resto con soluciones más simples. “Muebles prefabricados, griferías de línea media y revestimientos colocados solo en zonas necesarias lograron un buen equilibrio entre costo y calidad”.

Para cerrar, la arquitecta sostuvo que el contexto actual favoreció a quienes planificaron con criterio. Lucángeli concluyó: “Hoy no ganó el que recortó a último momento, sino el que definió bien desde el inicio. Con precios más estables, construir volvió a ser posible si el proyecto fue claro, el diseño eficiente y las compras siguieron una estrategia”.