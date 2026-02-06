El sector ganadero del norte se entusiasma con el acuerdo con EEUU pero advierte por suba de precios

"El que tenga plata va a pagar lo mismo que en Europa", aseveró un matarife y comercializador importante del NOA. La Sociedad Rural Salteña y la de Tucumán se mostraron optimistas con el anuncio de la Cancillería. Productores de APRONOA entienden que "todavía falta conocer la letra chica".

La firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y EEUU, anunciado por el Canciller Pablo Quirno, generó expectativas en el sector ganadero del norte del país debido a que "los mercados internacionales siguen demandado carne vacuna local, lo que permitiría duplicar el stock provincial", sostuvo Alfredo Figueroa , presidente de la Sociedad Rural Salteña. Para su par de Tucumán, José Frías Silva, "es algo muy bueno cuadriplicar la cuota que teníamos de ingreso a ese país, más con las amenazas que tenemos desde Europa, que impondría nuevas reglas a la producción argentina".

En la misma sintonía, Hugo Meloni, titular de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, estimó que "todo aquello que se pueda exportar es bienvenido porque, a la larga, hace crecer al sector y aumenta la producción". Sin embargo, el comercializador de carnes y matarife Antonio Esteban Vercellone, uno de los más importantes del NOA, advirtió que una vez que se amplíe la cuota de ingreso a EEUU, "el kilo de carne en el país pasará a tener precio internacional". "El que tenga plata va a pagar lo mismo que en Europa, igual que en Brasil, en donde gran parte de lo que se produce se va afuera y por eso es cara para el consumo interno", expresó a Ámbito.

Según lo anunciado, que debe ser refrendado por el Congreso , el sector de la carne sería uno de los pocos beneficiados, ya que desde la Cancillería se remarcó que "el Gobierno de los EEUU concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado". Según se indicó, "este cupo asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar en cerca de US$800 millones las exportaciones argentinas de este producto".

Desde el extremo norte del país, Alfredo Figueroa, titular de la Sociedad Rural Salteña (SRS) dialogó con este medio y se mostró con cierto entusiasmo por la firma del entendimiento. "Nuestra provincia tiene un momento óptimo para el desarrollo de la ganadería, hay una creciente demanda de carne y esto mantuvo buenos precios en la cría, sobre todo, en el ternero. Y pese a que todavía faltan rever cuestiones impositivas que complican la competitividad, hoy la ganadería es uno de los sectores que tiene mayor proyección de crecimiento", sostuvo.

"Creo que cada mercado que se abre genera expectativas y si los precios de la hacienda se mantienen, muchos productores van a poder potenciar el negocio en sus establecimientos e invertirán para mejorar sus índices", agregó , ante una consulta.

"Con el nuevo ordenamiento territorial y la reglamentación de la ganadería integrada bajo monte, Salta tiene un potencial para desarrollar más de dos millones de hectáreas si las condiciones se mantienen y se sostiene la demanda de carne vacuna de los mercados internacionales y del mercado nacional", aseveró. El dirigente auguró que el sector, en su provincia, tiene la posibilidad de duplicar el stock que hoy ronda el millón de cabezas.

alfredofigueroa Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña.

José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), en línea con su parte salteño, expresó que la entidad "ve con muy buenos ojos el anuncio por la perspectiva para poder crecer". "Hoy, lamentablemente, la cantidad de cabezas que tenemos en el país está muy diezmada, por lo que el resultado no será rápido pero cuadriplicar la cuota que teníamos es positivo", reflexionó a Ámbito.

Para el empresario, el acuerdo también es auspicioso "por el clima de amenazas que tenemos desde Europa, que impondría nuevas reglas para entrar a ese mercado, en contraste con la flexibilidad de estos nuevos mercados que abren perspectivas y posibilidades de crecimiento", completó.

josefs José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán.

Para el productor Hugo Meloni, titular de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOA), quien advirtió a este medio que solo se conoce el contenido del acuerdo que se publicó en los medios de comunicación y que "falta conocer la letra chica porque el tema granos no figura en ninguna parte", el entendimiento es un paso adelante. "Todo lo que sea exportar, a la larga, beneficia a todo el país, aunque quizás la medida no alcance, por ahora, al sector ganadero de la zona y sí a la región nuclear de la pampa húmeda, que es la gran exportadora", indicó.

De todos modos, estimó que ese impulso igual generaría un beneficio secundario más amplio. "Si la región pampeana es la que exporta, probablemente tenga que abastecerse desde el norte el consumo local. Por eso exportar siempre es bienvenido, ya que hará crecer al sector y aumentará la producción", auguró. Advirtió que siguen de cerca la evolución de este tipo de alianzas, con la esperanza que también a los granos, más con las abundantes lluvias que hay en la región y que auguran una buena temporada.

Alerta amarilla

En este escenario de optimismo también se encendió una alerta amarilla. Para el empresario tucumano Antonio Esteban Vercellone, matarife, comercializador de carne vacuna y de fuerte presencia en el NOA, el acuerdo favorece a un sector de la sociedad, que es el ganadero, porque se tomará el valor internacional de la carne, algo es que le conviene al Gobierno. "Le sirve porque entrarán dólares pero, una vez que se haga efectiva la alianza, en las góndolas argentinas el kilo de carne tendrá el precio internacional. Así, se acabará la función social de este consumo tradicional que permite que cada familia tenga su carne y su vino el fin de semana".

De ahora en más, agregó Vercellone, "el que tenga plata va a pagar el mismo precio que se paga en Europa porque aquí regirá el mismo sistema del primer productor mundial, que es Brasil, en donde comer buena carne es caro porque todo se va afuera", analizó.

Al ser consultado sobre el escenario actual de consumo, señaló que un 20% es manejado por los centros comerciales, como los hipermercados y supermercados. "Pero el otro 80% es la comercialización histórica del consumidor que va a la carnicería de su barrio y ese es el que se está extinguiendo, porque un carnicero que vende cuatro mitades ya no puede pagar el alquiler, menos la luz y ni un empleado, se está fundiendo", manifestó. "Estoy de acuerdo con algunas cosas del gobierno actual pero tampoco la extrema derecha es buena. Tiene que considerarse que hay un pueblo que se tiene que alimentar, que se tiene que educar, que se tiene que curar y no están poniendo los ojos ahí", cerró.