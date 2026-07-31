Reforma del BCRA: Mercedes Marcó del Pont le contestó a Milei y lo acusó de decir "falsedades" y "cifras estrafalarias que nadie entiende"

El Presidente acusó a la extitular del Banco Central y a la expresidenta Cristina Kirchner de "robarle" a los argentinos a través de la emisión monetaria y otras políticas económicas.

La extitular del Banco Central (BCRA) de Cristina Kirchner, Mercedes Marcó del Pont , le contestó al presidente Javier Milei por las acusaciones contra su gestión al frente de la autoridad monetaria y la reforma de su carta orgánica en 2012. Tildó su discurso de "inadmisible" por utilizar "cifras estrafalarias que nadie entiende" y "enormes inconsistencias".

Por cadena nacional, Milei acusó el jueves a la expresidenta Cristina Kirchner y a Marcó del Pont de "robar" u$s10.000 millones al BCRA a través del Fondo del Bicentenario en 2010, entre otros improperios. La exfuncionaria salió a defenderse y aseguró que se "enorgullece" de su gestión y del resultado de los gobiernos kirchneristas que " dejó a la Argentina absolutamente desendeudada” .

“ No me sorprendí —afirmó Marcó del Pont a Del Plata—. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”.

Luego reivindicó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que se realizó durante el gobierno de Cristina Kirchner. “No falsifica dinero, sino que tiene en cabeza la emisión de la moneda nacional. Y en segundo lugar, hace referencia a algo de lo cual yo me enorgullezco, de haber votado el desendeudamiento con el FMI con el pago de reservas, algo así de un poco más de u$s9.000 millones, que fue el inicio del proceso de desendeudamiento que caracterizó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner , que dejó a la Argentina absolutamente desendeudada”, resaltó.

El presidente Javier Milei presentó por cadena nacional el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . A través de un mensaje grabado, el mandatario explicó los principales cambios que el Gobierno busca introducir en la normativa que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria y pidió el respaldo del Congreso .

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, aseguró al comienzo de su discurso. La iniciativa será enviada el próximo martes al Congreso y apunta a limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y concentrar su función en preservar el valor de la moneda.

Durante la presentación, el mandatario estuvo acompañado por Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, María Ibarzabal, José Luis Daza, Martín Menem y Patricia Bullrich. También participaron el presidente y el vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente.

En su exposición, Milei cuestionó el funcionamiento histórico del BCRA y aseguró que el organismo “ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”.

“La inflación acumulada desde la creación del Banco Central asciende a 12.819.532.788.614.400.000%. Es una cifra de 20 dígitos”, sostuvo. Además, señaló que desde la salida de la convertibilidad el incremento de precios acumulado alcanzó el 168.580%.

El Presidente también afirmó que la creación de la entidad, en 1935, “arrancó con una estafa” por el cambio en la paridad del oro que integraba las reservas. Según explicó, esa decisión provocó un aumento de la emisión que sextuplicó la tasa de inflación y, durante la década siguiente, “les robó el 50% del salario a los argentinos”.