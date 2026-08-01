Cómo aprovechar los descuentos de ANSES para jubilados en agosto

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES cuentan durante agosto con una amplia red de descuentos y reintegros en supermercados, farmacias, perfumerías y otros comercios adheridos al programa Beneficios Capital Humano . La iniciativa busca aliviar el gasto del día a día mediante promociones, que se aplican automáticamente al momento de la compra o se acreditan posteriormente en la cuenta bancaria del beneficiario.

El programa reúne a más de 7.000 comercios y supera los 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país. Entre las promociones más habituales figuran descuentos del 10% en supermercados, que en muchas cadenas no tienen tope de reintegro, y rebajas del 20% en productos de perfumería y limpieza , dependiendo del comercio adherido.

Para acceder al beneficio no es necesario hacer una inscripción previa. El único requisito es cobrar la jubilación o pensión mediante ANSES y pagar la compra con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acreditan los haberes.

Antes de hacer una compra conviene comprobar si el local forma parte del programa oficial . ANSES dispone de un buscador de comercios donde es posible filtrar por provincia, localidad, rubro, modalidad de descuento e incluso por nombre del establecimiento. Ahí también se informa el porcentaje de ahorro disponible y los días en los que la promoción está vigente.

El programa contempla principales cadenas de supermercados del país, aunque también incluye supermercados regionales , farmacias, perfumerías, ópticas y comercios de cercanía. Las promociones pueden variar según el comercio y el medio de pago utilizado.

El buscador oficial se actualiza frecuentemente, por lo que se recomienda consultarlo antes de efectuar una compra para verificar que el beneficio siga vigente y poder conocer las condiciones específicas de cada promoción.

anses

Qué hacer si no se acreditó el reintegro de tu compra

Cuando el descuento corresponde a un reintegro posterior y el dinero no aparece acreditado en la cuenta, lo primero que debe verificar el beneficiario es que la compra se haya hecho con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión y que el comercio participe efectivamente del programa.

También conviene revisar si la promoción se aplicaba en la línea de caja o mediante devolución posterior, ya que ambos mecanismos conviven dentro del programa. Si luego del plazo informado por el comercio el reintegro sigue sin aparecer, ANSES recomienda realizar la consulta ante la entidad bancaria o el comercio donde se efectuó la operación para conocer el estado del beneficio.

En algunos casos los bancos poseen promociones complementarias independientes del programa de ANSES, por lo que la acreditación puede depender de las condiciones establecidas por cada entidad financiera.

Recomendaciones de seguridad para comprar con tarjeta de débito

Al usar la tarjeta de débito para acceder a los descuentos, ANSES recuerda la importancia de mantener ciertas medidas de seguridad para evitar fraudes. La primera recomendación es no compartir el PIN, las claves bancarias ni los códigos de validación enviados por SMS o aplicaciones. Tampoco se debe entregar la tarjeta a terceros ni perderla de vista al momento del pago.

Cuando la compra se realiza mediante terminal electrónica, se aconseja verificar el importe antes de confirmar la operación y conservar el comprobante hasta corroborar el movimiento en la cuenta. En caso de extravío o robo de la tarjeta, el titular debe comunicarse inmediatamente con el banco emisor para solicitar el bloqueo y evitar operaciones no autorizadas. Otra medida importante consiste en consultar de forma frecuente los movimientos de la cuenta para detectar consumos desconocidos y reportarlos de inmediato a la entidad financiera.