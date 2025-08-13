La guerra en Gaza se coló en la cartera del mayor fondo soberano mundial

El NBIM espera desinvertir en más compañías israelíes como parte de su revisión en curso de las inversiones en el país debido a la situación en Gaza y Cisjordania.

El mayor fondo soberano del mundo, el Norges Bank Investment Management (NBIM) del gobierno noruego, acaba de anunciar su performance del primer semestre del año en el que obtuvo un rendimiento del 5,7%, elevando su valor en casi u$s70.000 millones y así alcanzando un valor total de más de u$s1,936 billones , algo así como más de tres veces el tamaño de la economía argentina.

Cabe recordar que fue creado a fines de los ‘90 para invertir los ingresos excedentes de la industria petrolera y gasística de Noruega, y actualmente tiene una pequeña participación accionaria en más de 8.500 empresas en más de 60 países, de distintos sectores y divisas. Pero, además, posee casi el 1,5% de todas las compañías cotizadas, por lo que es el mayor inversor individual en acciones a nivel global. Otra parte la invierte en bonos soberanos y corporativos y también posee 900 propiedades en importantes ciudades y proyectos de infraestructura de energías renovables. Por lo tanto, se trata de uno de los principales jugadores del mercado financiero y bursátil mundial, por lo que sus movimientos son monitoreados, al igual que por ejemplo los del legendario Warren Buffett.

Pero más allá de la buena performance semestral del fondo, que, según su CEO, Nicolai Tangen , se debió a los buenos retornos en el mercado de acciones, particularmente en el sector financiero, el otro anuncio, en la previa de la presentación de los resultados, que sacudió a los inversores estuvo vinculado con el conflicto bélico entre Israel y Palestina.

¿Qué fue lo que anunció? Según recoge la prensa árabe e israelí, el fondo soberano de Noruega dijo que espera desinvertir en más compañías israelíes como parte de su revisión en curso de las inversiones en el país debido a la situación en Gaza y Cisjordania. Tangen declaró: “ La situación en Gaza es una grave crisis humanitaria . Invertimos en empresas que operan en un país en guerra, y las condiciones en Cisjordania y Gaza han empeorado recientemente”.

Ya el lunes pasado, el fondo anunció que estaba rescindiendo los contratos con los gestores de activos externos que manejaban algunas de sus inversiones israelíes y que había vendido partes de su cartera en el país debido al empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza.

De acuerdo con los medios árabes e israelíes, la revisión comenzó la semana pasada después de que el periódico noruego “Aftenposten” informó que el fondo había invertido en más de un 2% del paquete accionario en la empresa israelí Bet Shemesh Engines Holdings (BSEL), que fabrica piezas para motores a reacción utilizados en aviones de combate de las fuerzas armadas israelíes, incluido el mantenimiento de dichos aviones. Sin embargo, un día después el fondo anunció que la participación en la empresa BSEL, ya fue vendida.

El fondo noruego, filial del banco central de Noruega, que a principios de julio pasado poseía participaciones en 61 empresas israelíes, en los últimos días se deshizo de participaciones en 11 empresas, incluida BSEL, sin revelar el nombre de las demás empresas. Hoy el CEO del fondo informó que esperaban desinvertir en más empresas, en una conferencia de prensa.

Según los portales “thearabweekly” y “Times of Israel”, el fondo comenzó a invertir en BSEL en noviembre de 2023, aproximadamente un mes después de la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, liderada por Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza, a través de un gestor de inversiones externo, según Tangen. El fondo se negó a revelar el nombre del gestor de cartera externo. Desde entonces, NBIM ha mantenido reuniones trimestrales con BSHL, pero la guerra en Gaza no se planteó como tema. "Tuvimos discusiones sobre sus negocios en Estados Unidos, no sobre la guerra en Gaza", dijo Tangen, añadiendo que el fondo había calificado a BSEL como una acción de "riesgo medio" con respecto a preocupaciones éticas. Luego en mayo, BSEL fue evaluada como una acción de alto riesgo.

Ese cambio debería haber sido más rápido, afirmó Tangen, y añadió que NBIM debería haber tenido una supervisión más rigurosa de estas inversiones con anterioridad. “Deberíamos haber sido más rápidos en recuperar el control de las inversiones israelíes”, dijo. El fondo afirmó que el seguimiento de las empresas israelíes se intensificó en el otoño de 2024 y que, "como resultado, vendimos nuestras inversiones en varias empresas israelíes". Sobre la inversión en BSEL, Tangen dijo que la decisión se tomó "en respuesta a circunstancias extraordinarias".

También destacan que luego que Tangen confirmara las noticias sobre sus inversiones israelíes y que habían aumentado su participación después de que comenzara la ofensiva israelí en Gaza, el primer ministro Jonas Gahr Store le pidió al ministro de Finanzas y exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, una revisión.

NBIM dijo que tenía inversiones en 61 compañías israelíes al final de los primeros seis meses de este año, 11 de las cuales no estaban en su "índice de referencia de acciones", que es establecido por el Ministerio de Finanzas y utilizado para medir el desempeño del fondo de riqueza. En un comunicado, añadió que había decidido la semana pasada que “todas las inversiones en empresas israelíes que no estén en el índice de referencia bursátil se venderán lo antes posible”. El Fondo también afirmó que “ha prestado especial atención durante mucho tiempo a las empresas asociadas con la guerra y los conflictos”. Desde 2020, hemos estado en contacto con más de 60 empresas para plantear este problema. De ellas, 39 estaban relacionados con Cisjordania y Gaza, afirmó NBIM. Vale recordar que Noruega reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024, junto con Irlanda y España.

En cuanto a los resultados semestrales, el cambio en el valor del fondo se desglosa en un rendimiento contable de u$s69.800 millones, transferencias del gobierno de u$s15.600 millones después de costos y una contribución negativa de una corona más fuerte. Las acciones representaron el 70,6% del valor del fondo al final del período, la renta fija el 27,1%, los bienes raíces no cotizados el 1,9% y la infraestructura de energía renovable no cotizada el 0,4%.