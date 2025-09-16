Erdogan afirmó que Bemjamín Netanyahu "está relacionado a nivel ideológico" con Hitler

Recep Tayyip Erdogan afirmó que los gobernantes de Israel son "una red de asesinos con ideología fascista". Además, habló sobre el reconocimiento de Palestina como un Estado por parte de varios países occidentales.

A raíz del ataque de Israel contra un equipo negociador de Hamás en Qatar la semana pasada, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan , afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , está "relacionado a nivel ideológico con el Adolf Hitler".

"Los que gobiernan en Israel no son más que una red de asesinos que convirtieron su ideología radical en una ideología fascista", dijo antes de afirmar que " igual que Hitler fue incapaz de prever su caída, Netanyahu sufrirá ese mismo destino ", según informó la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

De esta manera, Erdogan hizo hincapié en que " el reconocimiento de Palestina como un Estado por parte de varios países occidentales arrinconará aún más a Israel ", después de que países como Francia, Canadá, Australia, Reino Unido y Luxemburgo hayan adelantado planes para reconocer formalmente a Palestina en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas .

Al mismo tiempo, condenó el bombardeo ejecutado la semana pasada por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, que lo tildó de " traicionero " y de " desafío claro al sistema internacional ", antes de abogar por un refuerzo de los lazos de cooperación entre los países musulmanes.

El bombardeo, que mató a cinco miembros del grupo palestino y a un agente qatarí, fue ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente estadounidense, Donald Trump. El hecho fue tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

Israel Intensificó su ofensiva en Gaza

Israel realizó este martes un nuevo ataque aéreo y terrestre sobre Gaza, poco después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresara su respaldo total a Benjamin Netanyahu en Jerusalén. La ofensiva fue descripta como un "ataque intenso e implacable" que destruyó al menos tres viviendas y dejó a personas atrapadas bajo los escombros.

Ante esta situación, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que Gaza se encuentra “en llamas” y señaló: “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacan con mano dura la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. No cederemos hasta que la misión se complete”.

Al mismo tiempo, desde la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal informó que “los bombardeos continúan siendo intensos” y que “el número de muertos y heridos sigue aumentando”.