La Comisión Europea propuso mayores impuestos para Israel y sancionar a dos ministros

La medida aplicaría para productos agrícola. Para que entre en vigencia, tiene que haber un voto unánime de los 27 Estados miembro.

"El objetivo no es castigar a Israel, es mejorar la situación humanitaria en Gaza", dijo la directora de la CE.

La Comisión Europea propuso este miércoles aumentar los impuestos a ciertas importaciones de Israel y sancionar a dos ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu. "El objetivo es mejorar Gaza", dijeron las autoridades diplomáticas.

"Quiero ser muy clara, el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza", afirmó en una rueda de prensa la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, según AFP.

Las medidas comerciales, si fueran adoptadas por los países de la UE, encarecerían en unos 227 millones de euros -u$s269 millones al cambio actual- el costo de determinadas importaciones israelíes, principalmente agrícolas.

La Comisión Europea también propuso sancionar a dos ministros israelíes de extrema derecha: el responsable de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y responsable de Finanzas Bezalel Smotrich.

El ejecutivo europeo ya había propuesto en agosto de 2024 sancionar a estos dos ministros, pero la iniciativa no obtuvo consenso entre los 27 Estados miembros. Para que sean aprobadas, requieren un voto unánime de los países de la UE.

En el ámbito comercial, las sanciones solo requieren la mayoría calificada de los Estados miembros, pero también será difícil llegar a un acuerdo en ese sector, opinan los diplomáticos en Bruselas.

"Todos los Estados miembros coinciden en que la situación en Gaza es insostenible. La guerra debe terminar", defendió Kallas.

Las exportaciones israelíes a la UE, su principal socio comercial, alcanzaron el año pasado los 15.900 millones de euros. Con la propuesta de Kallas, solo el 37% de estas importaciones se verían afectadas.

Israel Intensifica su ofensiva en Gaza tras la visita de Marco Rubio y su respaldo a Benjamin Netanyahu

Israel realizó este martes un ataque aéreo y terrestre sobre Gaza, poco después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresara su respaldo total a Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Testigos describieron un "ataque intenso e implacable" que destruyó al menos tres viviendas y dejó a personas atrapadas bajo los escombros.

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que Gaza está “en llamas” y subrayó: “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacan con mano dura la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. No cederemos hasta que la misión se complete”.