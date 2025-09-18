Con Gorillaz, Annie Lennox, Brian Eno y más, el concierto "Together for Palestine" recaudó una cifra millonaria para Gaza

Entre los oradores y presentadores se encontraban los actores Richard Gere, Benedict Cumberbatch y Florence Pugh.

Anoche se agotaron las entradas en el OVO Arena Wembley de Londres, con capacidad para 12.500 personas, para el concierto "Together For Palestine" (Juntos por Palestina) , el mayor concierto del Reino Unido para recaudar fondos para Gaza . El evento, que se retransmitió en directo exclusivamente a través de YouTube, reunió a músicos, actores y activistas con el fin de recaudar fondos para apoyar a las organizaciones palestinas que responden a la creciente crisis humanitaria en la región .

Coordinado por Brian Eno , junto con el artista palestino Malak Mattar , que actuó como director artístico, los fondos procedentes de la venta de entradas, las donaciones en línea y la mercancía se distribuyen a través de la organización benéfica británica Choose Love a grupos de ayuda como Taawon, Palestine Children's Relief Fund y Palestine Medical Relief Service.

El acto se anunció como "una reunión de artistas, músicos y personas para quienes el silencio es imposible". La venta de entradas para el evento recaudó unas 500.000 libras (576.600 euros), y la presentadora Jameela Jamil anunció que la cifra final ascendía a un total de 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros) .

En el ecléctico cartel figuraban músicos como Portishead, Gorillaz, Nadine Shah, Neneh Cherry, PinkPantheress, Bastille, Jamie xx, James Blake y varios músicos palestinos como Nai Barghouti, Elyanna, Adnan Joubran, Faraj Suleiman y el rapero El Far3i .

Entre los oradores y presentadores se encontraban los actores Richard Gere, Benedict Cumberbatch y Florence Pugh hasta la antigua estrella del fútbol Eric Cantona, la presentadora de Chicken Shop Date, Amelia Dimoldenberg, y el director de documentales Louis Theroux.

En un vídeo pregrabado que se proyectó antes del concierto aparecían los actores Cillian Murphy, Joaquin Phoenix y Brian Cox, junto a otros músicos como Billie Eilish. Pidieron un alto el fuego inmediato e instaron al público a presionar a sus gobiernos.

Embed - Together For Palestine on Instagram: "Together For Palestine Stream Tonight, Live from 7PM Togetherforpalestine.org" View this post on Instagram A post shared by Together For Palestine (@t4plive)

Benedict Cumberbatch subió al escenario para leer el poema 'En esta tierra hay razones para vivir' del poeta palestino Mahmoud Darwish, compartiendo la lectura con el dramaturgo Amer Hlehel.

Florence Pugh, por su parte, pronunció un emotivo discurso: "El silencio ante tanto sufrimiento no es neutralidad. Es complicidad. Y la empatía no debería ser tan difícil, y nunca debería haber sido tan difícil".

Embed - Together For Palestine on Instagram: "FLORENCE PUGH - TOGETHER FOR PALESTINE STREAMING LIVE NOW - LINK IN BIO @t4plive" View this post on Instagram A post shared by Together For Palestine (@t4plive)

La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese, recibió una gran ovación. Instó a la gente a no perder de vista el sufrimiento en Gaza y Cisjordania: "Mientras nos reunimos aquí esta noche celebrando la vida y la esperanza, muchos palestinos sostienen a sus seres queridos en tiendas improvisadas, esperando la próxima bomba".

Eric Cantona instó a la FIFA y a la UEFA a suspender a Israel, y subrayó un flagrante doble rasero: "Cuatro días después de que Rusia iniciara una guerra en Ucrania, la FIFA y la UEFA prohibieron a Rusia. Llevamos 716 días de lo que Amnistía Internacional ha calificado de genocidio, y sin embargo, se sigue permitiendo que Israel siga participando".