Emmanuel Macron afirmó que la ofensiva sobre Gaza deteriora gravemente la imagen de Israel







El presidente de Francia expresó, además, que Israel está "destruyendo la credibilidad" del país ante la opinión pública mundial.

Emmanuel Macron, también, criticó al gobierno de Benjamin Netanyahu, destacando que "en especial algunos ministros" parecen estar enfocados en "destruir la posibilidad de la solución de dos Estados"

El presidente de Francia Emmanuel Macron expresó su preocupación por cómo la intervención militar de Israel en Gaza está "destruyendo completamente la imagen y credibilidad" del país ante la opinión pública mundial, debido a las cifras de víctimas civiles, que suman más de 65.100.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Israel ha logrado resultados excepcionales en materia de seguridad y restauró su credibilidad en la región frente a Hezbolá, Hamás y otros grupos terroristas claves en la región, pero llevar a cabo este tipo de operación en Gaza es totalmente contraproducente y, debo decirlo, un fracaso", dijo Macron en la entrevista con la cadena de televisión israelí Channel 12.

El Presidente francés sostuvo que, a pesar de que el Ejército israelí ha "obtenido resultados muy concretos e importantes" al "eliminar a muchos de los principales líderes de Hamás en Gaza y tuvieron u impacto muy tangible en la cúpula de la organización terrorista", la cantidad de milicianos en sus filas volvió a ser la misma.

Macron habló sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu Emmanuel Macron, también, criticó al gobierno de Benjamin Netanyahu, destacando que "en especial algunos ministros" parecen estar enfocados en "destruir la posibilidad de la solución de dos Estados".

Esta situación llevó a Francia a reconocer a Palestina como Estado este mes, un paso que, según Macron, "probablemente deberíamos haber dado antes, incluso antes del 7 de octubre".

Por otro lado, el Presidente francés rechazó las acusaciones de apoyar a Hamás y destacó que el grupo nunca buscó un acuerdo de dos Estados, sino que aspira a un Estado islamista y a la destrucción de Israel: "El objetivo de Hamás nunca ha sido tener dos Estados, como proponemos. Quieren un Estado islamista y quieren destruir Israel". "El reconocimiento del Estado palestino es la mejor forma de aislar a Hamás", finalizó Macron.