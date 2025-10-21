La incertidumbre política y económica impactó en la financiación de vehículos 0km y usados







Estos datos confirman que, aunque el mes pasado reflejó un freno temporal, el crédito sigue siendo un motor clave del mercado automotor argentino.

La finaciación de vehículos 0km en el país tuvo en freno en septiembre Depositphotos

En septiembre, la financiación de vehículos en la Argentina reflejó claramente la incertidumbre macroeconómica y política, registrando los niveles más bajos del año en participación de operaciones prendarias. Se inscribieron 37.537 prendas, equivalentes al 17% del total de ventas, con un 45,8% de los 0km y apenas 6,9% de los usados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La incertidumbre política y económica impactó en la financiación de vehículos 0km y usados El mercado de vehículos 0km mostró un leve crecimiento de 2,5% respecto de agosto, mientras que la cantidad de prendas asociadas cayó 1,4%, manteniéndose dentro de niveles históricamente altos, aunque condicionados por la coyuntura electoral y económica.

En el segmento de usados, la dinámica fue similar: las transferencias aumentaron 2,4%, pero la financiación se redujo 2%, con mayor contracción en operaciones gestionadas por bancos.

202509. SIOMAA. Informe_Financiamiento A pesar de estos resultados, el potencial de la financiación para impulsar las ventas sigue siendo alto cuando las condiciones son favorables, tal como lo muestran los meses previos de 2024 y la primera mitad de 2025.

Estos datos confirman que, aunque septiembre reflejó un freno temporal, la financiación sigue siendo un motor clave del mercado automotor argentino.