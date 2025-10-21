En septiembre, la financiación de vehículos en la Argentina reflejó claramente la incertidumbre macroeconómica y política, registrando los niveles más bajos del año en participación de operaciones prendarias. Se inscribieron 37.537 prendas, equivalentes al 17% del total de ventas, con un 45,8% de los 0km y apenas 6,9% de los usados.
La incertidumbre política y económica impactó en la financiación de vehículos 0km y usados
Estos datos confirman que, aunque el mes pasado reflejó un freno temporal, el crédito sigue siendo un motor clave del mercado automotor argentino.
-
Viajes largos en auto: cómo calcular el consumo de combustible y evitar problemas
-
Robo de vehículos en el AMBA: el 65% ocurre a mano armada en la vía pública
La incertidumbre política y económica impactó en la financiación de vehículos 0km y usados
El mercado de vehículos 0km mostró un leve crecimiento de 2,5% respecto de agosto, mientras que la cantidad de prendas asociadas cayó 1,4%, manteniéndose dentro de niveles históricamente altos, aunque condicionados por la coyuntura electoral y económica.
En el segmento de usados, la dinámica fue similar: las transferencias aumentaron 2,4%, pero la financiación se redujo 2%, con mayor contracción en operaciones gestionadas por bancos.
A pesar de estos resultados, el potencial de la financiación para impulsar las ventas sigue siendo alto cuando las condiciones son favorables, tal como lo muestran los meses previos de 2024 y la primera mitad de 2025.
Estos datos confirman que, aunque septiembre reflejó un freno temporal, la financiación sigue siendo un motor clave del mercado automotor argentino.
- Temas
- Autos
- Ventas
- Industria automotriz
Dejá tu comentario