Vacaciones 2025: cómo calcular el consumo de combustible del auto antes de viajar en la ruta







Anticipar cuánta nafta se necesitará puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una parada forzada en medio del camino.

Tomar ciertas precauciones a la hora de emprender un viaje puede evitar imprevistos Freepik.

Planificar un viaje largo en auto va mucho más allá de preparar el equipaje o revisar la documentación: también requiere una buena organización en cuanto al consumo y la autonomía del vehículo. Anticipar cuánto combustible se necesitará puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una parada forzada en medio de la ruta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El primer paso es conocer el rendimiento del auto, que suele expresarse en litros cada 100 kilómetros o en kilómetros por litro. Este dato puede encontrarse en el manual del usuario o calcularse manualmente llenando el tanque, reseteando el odómetro y midiendo cuántos litros se cargan al recorrer una distancia determinada.

Cómo calcular el consumo de combustible antes de un viaje largo y evitar imprevistos en la ruta Por ejemplo, si se recorren 500 km y se utilizan 35 litros, el consumo promedio será de 7 litros cada 100 km. A partir de ahí, es posible calcular la autonomía total del tanque multiplicando su capacidad por la cantidad de kilómetros que rinde por litro. No obstante, factores como el viento, la carga, la velocidad o el uso del aire acondicionado pueden alterar ese valor real en ruta.

manos-volante-al-conducir-alta-velocidad-interior-coche.jpg Por seguridad, los especialistas recomiendan no esperar a que se encienda la luz de reserva y repostar cuando el tanque llega a un cuarto de su capacidad. freepik.es

Hoy, la mayoría de los autos modernos ofrecen una estimación automática de autonomía en el tablero, calculada por la computadora de a bordo. Si bien es una referencia práctica, conviene no depender totalmente de ella: el consumo puede variar bruscamente si cambia el estilo de conducción o el tipo de camino.

Por seguridad, los especialistas recomiendan no esperar a que se encienda la luz de reserva y repostar cuando el tanque llega a un cuarto de su capacidad. Además, antes de salir es útil revisar cuántas estaciones de servicio hay en el trayecto, especialmente en zonas rurales o de montaña. Aplicaciones como Google Maps o Waze facilitan esta planificación y ayudan a evitar sorpresas. En síntesis, calcular el consumo no es complicado, pero sí esencial: prever el gasto, controlar la autonomía y planificar las paradas permite viajar más seguros, ahorrar dinero y disfrutar plenamente del camino.

Temas Autos

Viajes