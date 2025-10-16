El exceso de velocidad promedio: otra deuda pendiente para reducir los índices de siniestralidad vial

Expertos señalan que, si se adapta la Ley de Tránsito y se incorporan tecnologías de medición continua, los conductores serían responsables de su velocidad durante todo el trayecto, y no solo en puntos aislados como ocurre actualmente.

El exceso de velocidad promedio es una herramienta disponible para reducir la velocidad en todos los tramos de un trayecto.

Incrementar las medidas en materia de seguridad vial es clave para disminuir los elevados índices de siniestralidad vial. Ya en 2008, con el dictado de la Ley 26.363 de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fue dado un salto cualitativo en la materia.

Recordemos que la ley de tránsito es una de esas clase de normas a las que las provincias adhieren o no, no obstante la creación de un organismo rector en seguridad vial fue esencial para establecer políticas públicas aptas para reducir los índices de siniestralidad.

Desde aquel entonces, vemos una proliferación de etilómetros (conocidos comúnmente como alcoholímetros), cinemómetros (conocidos como radares de velocidad) y de otras tecnologías que nos someten a controles por demás necesarios.

Los conductores somos hijos del rigor. No cabe duda al respecto, y la única forma en que entendemos que estamos cometiendo una infracción de tránsito es cuando causamos un daño a terceros o a nosotros mismos, o cuando nos llega la infracción de tránsito con cuantiosos valores.

Ya en 2018 la World Health Organización advertía que a nivel global, los fallecimientos en siniestros viales alcanzaron la cifra de 1.35 millones de personas.

Por otro lado, las modificaciones introducidas por el Decreto 196/2025, permite desde la conducción autónoma y hasta la implementación de pórticos de peajes que no obstaculicen la ruta para evitar los abarrotamientos que producen las cabinas de peaje. Pero ha omitido el tratamiento de una herramienta clave para el control de la velocidad. Y esta es el exceso de velocidad promedio.

¿A que me refiero? Pues bien, siendo realistas los conductores advertimos la presencia de un radar de velocidad e inmediatamente desaceleramos. Pero el radar mide la velocidad en un punto determinado, siendo que luego de ello generalmente volvemos a acelerar el vehículo.

El exceso de velocidad promedio es una herramienta disponible para reducir la velocidad en todos los tramos de un trayecto. Si a ello le sumamos la inteligencia artificial para calcular la velocidad promedio y emitir alertas en caso de detección de una infracción, estamos en presencia de un verdadero hallazgo.

Pero veamos cómo lo hacen los países de avanzada. La Unión Europea se encuentra en el proceso de implementación del sistema ISA. Esto es, un sistema de velocidad inteligente (ISA) obligatorio para todos los vehículos nuevos para combatir el exceso de velocidad. Este sistema utiliza GPS o sistema galileo en la Unión Europea basado en mapas digitales, para identificar el límite de velocidad de la carretera.

Este sistema puede o bien avisar al conductor del exceso de velocidad o limitar la velocidad del vehículo directamente. Pero estamos aquí en presencia de un auto control.

El sistema de medición del exceso de velocidad promedio es más sencillo aún y requiere de una simple adaptación del marco regulatorio. ¿En qué consiste dicho sistema? El conductor atraviesa un punto determinado de una ruta, sea un pórtico de peaje, una cabina o un punto determinado donde se pueda dar inicio al cómputo de tiempo.

image (Imagen de un pórtico de cobro de peaje de CABA).

Aquí se registra el ingreso mediante una fotografía con identificación del dominio del vehículo y se deja constancia de la hora en la que traspaso dicho punto. Varios kilómetros más adelante se emplaza un dispositivo similar para registrar el punto de salida del tramo medido en kilómetros.

Con ambos registros fotográficos, y la distancia medida, un sistema de inteligencia artificial puede automáticamente calcular la velocidad promedio en la que transito el conductor el tramo. Es algo tan sencillo como eso. Las tecnologías actuales nos permiten ejecutar esta medida de seguridad vial de modo bastante sencillo.

Pero eso requiere de una actualización del marco normativo, específicamente de la Ley 24.449 de tránsito tipificando y estableciendo sanciones para los casos de exceso de velocidad promedio, puesto que hoy esta sólo permitido el registro de esta clase de faltas en un punto determinado.

Pero tanto el cambio regulatorio como la implementación de mismo, requieren de un planeamiento estratégico por parte del Estado y de la coordinación de acciones entre Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial cada uno en el marco de sus competencias.

Pero para ello, es necesario en forma previa la aceptación de esta forma de medición y constatación de infracciones de tránsito en el marco regulatorio.

Por Santiago Juan Manuel Herrera. Doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y especialista en transporte y puertos.