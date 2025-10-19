Robo de vehículos en el AMBA: el 65% ocurre a mano armada en la vía pública







Los autos particulares fueron los más afectados, representando un 81,82% de los actos delictivos, cifra que muestra un aumento del 51% respecto del mes anterior.

Se confirma la tendencia del robo a mano armada en CABA

Un reciente informe sobre el robo de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (AMBA) revela que la violencia armada sigue siendo la principal modalidad delictiva. Según los datos recopilados durante septiembre, el 65,38% de los casos registrados correspondieron a robos a mano armada, de los cuales el 94,12% se produjeron en la vía pública, confirmando una tendencia sostenida mes a mes.

Los vehículos particulares fueron los más afectados, representando un 81,82% de los robos, cifra que muestra un aumento del 51% respecto del mes anterior. Los utilitarios concentraron un 7,79% de los hechos, mientras que las 4x4 Pick Up y las motos registraron un 5,19% cada una.

El análisis geográfico indica que el Oeste fue la zona más afectada, con un 44,87% de los robos, seguida por el Sur (34,62%) y Capital Federal (10,26%). El Norte continuó siendo la región con menor incidencia (7,69%). En cuanto a los horarios, la franja de 18:00 a 24:00 concentró el 51,28% de los casos, destacándose como el período de mayor riesgo.

Respecto a la dinámica de los hechos, más de la mitad involucró a dos delincuentes (55,81%), mientras que robos cometidos por cuatro o cinco personas representaron un 11,63% cada uno. Los días con mayor actividad delictiva fueron jueves (17,95%), domingo y lunes (15,38%).

autos El análisis geográfico indica que el Oeste fue la zona más afectada, con un 44,87% de los robos, seguida por el Sur (34,62%) y Capital Federal (10,26%). Pixabay

Ituran Argentina, empresa especializada en soluciones de rastreo y prevención de delitos vehiculares, destacó la importancia de la tecnología en la lucha contra estos hechos. Daniela Medina, Gerente de Seguridad y Emergencias, señaló: “El robo a mano armada sigue siendo la modalidad más común y la vía pública su escenario principal. Por eso es clave combinar hábitos de prevención con herramientas tecnológicas”. Franco Taraborelli, Gerente General de Ituran, agregó: “Nuestra misión es brindar soluciones que no solo permitan recuperar un vehículo, sino también generar información estratégica para anticiparse a las tendencias delictivas y reforzar la prevención”.

