Donald Trump quiere reunir a Vladimir Putin y Xi Jinping en una cumbre trilateral en medio de las tensiones globales

Marco Rubio aseguró que Washington trabaja para organizar el encuentro y descartó la necesidad de nuevas operaciones militares de gran escala contra Irán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Donald Trump quiere concretar una reunión trilateral con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping. Según explicó, la Casa Blanca ya trabaja para organizar el encuentro y definir sus condiciones, aunque evitó anunciar una fecha o confirmar oficialmente su realización.

"El presidente quiere que esa reunión ocurra si es posible; nosotros creemos que debería ser posible", sostuvo Rubio ante la prensa este martes. El funcionario agregó que Washington está trabajando para darle el marco adecuado a la iniciativa y adelantó que espera tener novedades "bastante pronto".

Rubio señaló que uno de los asuntos prioritarios para Trump es el control estratégico de armas y la proliferación nuclear. En ese sentido, explicó que el mandatario estadounidense considera que la expansión de los arsenales representa un riesgo para la seguridad internacional: "Entre los temas que él (Trump) cree que deberían discutirse está la situación de las armas nucleares en el mundo, cuya proliferación el presidente considera muy peligrosa", indicó el secretario de Estado.

Consultado sobre la posibilidad de que China esté dispuesta a conversar sobre desnuclearización, Rubio evitó anticipar la postura de Pekín: "No quiero calificar a qué están abiertos o no. Basta con decir que creo que existe la intención de celebrar esa reunión", respondió.

La eventual cumbre podría concretarse en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), previsto para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. Putin confirmó el 25 de septiembre que había recibido una invitación para participar del foro.

En las semanas posteriores, distintos funcionarios rusos se refirieron a la posibilidad de un encuentro entre los tres mandatarios. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, destacó el interés internacional que despertaría una reunión de los líderes de las tres potencias. Por su parte, el asesor presidencial Yuri Ushakov valoró la organización de las conversaciones por parte de China.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también confirmó el 3 de noviembre que existía un intercambio diplomático sobre los posibles temas de la agenda. Además, no descartó una conversación bilateral entre Putin y Trump. El propio presidente estadounidense reiteró el 8 de noviembre su disposición a participar y anticipó que sería un encuentro "interesante".

Rubio descartó nuevas operaciones militares de gran escala contra Irán

En paralelo, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que no existe "ninguna necesidad" de lanzar grandes operaciones militares contra Irán. Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete (G7) en París, sostuvo que las sanciones económicas y el bloqueo naval están dando resultados.

Según Rubio, la presión ejercida por Washington sobre Teherán funciona "tan bien" que Trump no considera necesario avanzar con nuevas operaciones de combate de gran escala. También advirtió que las medidas económicas estadounidenses se intensificarán con el paso del tiempo.

Pese a esa postura, el funcionario remarcó que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un "acuerdo real" con Irán. La declaración se produjo en medio de los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto y evitar una nueva escalada militar.

Rubio sostuvo que las sanciones económicas y el bloqueo naval contra Irán están dando resultados.

Las conversaciones por la guerra en Ucrania

Rubio también se refirió a las negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania que comenzaron en Abu Dabi. El secretario de Estado calificó como "muy productiva" la primera jornada de diálogo, aunque reconoció que todavía quedan cuestiones por resolver.

Además, planteó que las conversaciones podrían ampliarse para incorporar a los países europeos, al considerar que sus gobiernos tienen un papel importante en una eventual salida al conflicto. "Forman parte de la solución de este problema a largo plazo", afirmó.