La inflación en los países de la OCDE saltó al 4,5% en septiembre por repunte de la energía + Agregar ámbito en









El índice general trepó dos décimas frente a agosto empujado por el salto de la energía en 31 economías del bloque, mientras que en la zona euro escaló al 3,8% y Eurostat prevé un 4% para octubre. Los detalles, en la nota.

Inflación OCDE: El índice general alcanzó el 4,5% en septiembre, impulsado por la energía.

La tasa de inflación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se situó en el 4,5% en septiembre, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al 4,3% registrado en agosto, impulsada en su mayor parte por el repunte en los precios de la energía, que crecieron en 31 de los 37 países miembros de la organización.

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La energía se encareció un 17,4% en septiembre, frente al 13,6% registrado el mes anterior; mientras que los precios de los alimentos se redujeron ligeramente en 0,2 puntos porcentuales.

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye los precios de los alimentos y de la energía por su alta volatilidad— se mantuvo prácticamente sin cambios en el 3,7%.

Energía y alimentos: Los precios energéticos subieron 17,4%, mientras que los alimentos se moderaron levemente. El balance acumulado revela el fuerte impacto postpandemia: el nivel general de precios en el bloque OCDE supera en más de un 40% los registros de diciembre de 2019. El impacto se agrava en los rubros básicos, donde los alimentos acumulan un alza cercana al 50% y los servicios energéticos junto a los combustibles trepan casi un 70% desde el brote del Covid-19.

El detalle Al interior del G7, la inflación se aceleró en casi todas las potencias, con Canadá como única excepción al lograr estabilizar su índice general gracias al alivio en los alimentos. La presión energética fue el factor determinante en el bloque: explicó el 50% o más de la subida mensual del IPC en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.

En la zona del euro, la inflación aumentó notablemente hasta alcanzar el 3,8% en septiembre, tras registrar un 3,2% en agosto, debido a que los productos energéticos se encarecieron bruscamente 4,6 puntos porcentuales hasta situarse en el 18,9%, mientras que la inflación de los alimentos subió solo un 0,2% y la subyacente se mantuvo estable. En la zona del euro, la inflación aumentó notablemente hasta alcanzar el 3,8% en septiembre, tras registrar un 3,2% en agosto. La estimación preliminar de Eurostat para octubre de 2026 apunta a un nuevo aumento de la inflación general interanual en la zona del euro, que alcanzará el 4%. Se estima que la inflación en el rubro de la energía se aceleró aún más hasta llegar al 20,8%, mientras que la medición subyacente se mantuvo en general estable en el 2,6%.

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