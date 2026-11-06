El desempleo bajó en EEUU y el mercado refuerza la expectativa de una suba de tasas de la Fed en diciembre + Agregar ámbito en









La cantidad de puestos de trabajo creados en octubre casi triplicó lo estimado por los analistas del mercado. Además, también se revisó al alza la cifra del mes anterior.

La Fed se reunirá entre el 8 y 9 de diciembre. Federal Reserve

La creación de empleo en EEUU superó ampliamente lo esperado el mes pasado, lo que hizo bajar la tasa de desempleo. De esta manera, a un mes de que la Reserva Federal (Fed) realice su último reunión del año, el mercado da por descontado una última suba de tasas antes de terminar el 2026 para combatir una inflación que no da señales de desacelerar.

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Según los datos difundidos este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), se crearon 165.000 puestos de trabajo en términos netos durante octubre, muy por encima de los 65.000 que esperaba el mercado. Además, se revisó al alza el dato de septiembre, que pasó de 29.000 a 60.000. Como consecuencia, la tasa de desempleo, que bajó 0,1 puntos hasta los 4,1%.

Gran parte del empleo creado provino del sector privado: 159.000 en total. A su vez, el empleo de la industria manufacturera norteamericana registró 19.000 nuevos empleos el mes pasado, casi el cuádruple de lo que preveía.

Esos datos exhiben un mercado de trabajo más sólido de lo esperado. Por lo tanto, dan argumentos a los analistas de Wall Street para creer que la Fed subirá las tasas de interés el próximo 9 de diciembre.

Eso se debe a que con el nivel de desocupación mpor debajo del 4,5% — el límite de desempleo "aceptable" para el banco central norteamericano —, puede concentrarse de lleno en frenar el incremento de la inflación, la cuál se ubica por encima del 3% interanual, lejos de la meta del 2% que tiene la Fed.

Según el FedWatch de CME Group, el mercado asigna un 75% de posibilidades de que el organismo aumenta la tasa 25 puntos básicos hasta el rango de 4%-4,25%. Noticia en desarrollo-.