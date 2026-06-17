La inflación de la zona euro subió al 3,2% interanual en mayo, el nivel más alto desde 2023 + Agregar ámbito en









Por su parte, la inflación subyacente, aumentó 0,3% mensual y 2,3% interanual, sin cambios respecto a abril. Los detalles por país y el pronóstico de los años venideros.

El índice de precios al consumo de la zona euro aumentó un 0,1% mensual en mayo, en concordancia con lo previsto por el mercado, según datos finales publicados el miércoles.

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En ese marco, vale aclarar que en comparación con el mismo mes del año anterior, los precios se acrecentaron un 3,2%, según dijo Eurostat, en línea con lo esperado por los economistas. Este dato conlleva una aceleración de dos décimas respecto del dato de abril y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023.

Por su parte, el índice de precios subyacentes, que no incluye a la energía y los alimentos por su elevada volatilidad, aumentó un 0,3% en relación al mes anterior, según los datos publicados.

Este número de los precios subyacentes coincide con las estimaciones con las que contaban los analistas del mercado, que preveían una suba de los precios subyacentes de 0,3%. Además, si observamos la variación en términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,3%, tal como estaba previsto.

El dato por país y el pronóstico para los años siguientes Las tasas anuales más reducidas se registraron en Suecia (1,1%), Dinamarca y República Checa (ambas con 1,8%). En el extremo opuesto, los registros más elevados correspondieron a Rumania (9,7%), Bulgaria (6,3%) y Lituania (5,1%).

En España, la inflación armonizada repuntó una décima en mayo, hasta el 3,6% interanual, lo que implica un diferencial desfavorable de cuatro décimas frente a la zona euro. Del mismo modo, en su escenario base, la entidad elevó sus previsiones de inflación para la zona euro al 3% en 2026, el 2,3% en 2027 y el 2% en 2028, mientras que el crecimiento económico prevén que se ubique en el 0,8% en 2026, el 1,2% en 2027 y el 1,5% en 2028.

La inflación intermensual de la zona euro subió 0,1% y la interanual llegó al 3,2%.

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