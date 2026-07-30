Sube la expectativa de inflación y ya roza el 36% para los próximos 12 meses

La expectativa de inflación anual creció en CABA, GBA e Interior. Además, la brecha de expectativas entre hogares de mayores y menores ingresos se redujo a 2,9 puntos.

Expectativa inflacionaria: Las proyecciones a un año aumentaron al 35,8%, 3,7 puntos más que en junio.

Previo a la difusión del índice oficial de precios correspondiente al mes de julio por parte del INDEC, estipulado para el 13 de agosto, la percepción de los consumidores volvió a empeorar. De acuerdo con el relevamiento más reciente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), las proyecciones inflacionarias a un año se elevaron al 35,8%, marcando un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto del 32,1% registrado en junio.

Por otro lado, la mediana del relevamiento se mantuvo fija en el 30%, mostrando que la estimación de alza de precios no varió para el perfil representativo de los encuestados, aun cuando aumentaron los reportes que proyectaban cifras superiores.

El relevamiento, realizado entre el 2 y el 16 de julio sobre una muestra nacional de 1.000 personas, también marcó que para los próximos 30 días los consultados esperan una inflación promedio de 3,55% , apenas por encima del 3,50% registrado en junio. La mediana volvió a ubicarse en 3%.

Sebastián Auguste, parte del equipo que hizo la encuesta en UTDT, indicó que “las expectativas muestran aumentos en las tres regiones relevadas, aunque con distinta magnitud”.

En CABA la inflación anual esperada promedio aumentó de 29,8% en junio a 38,8% en julio. En GBA aumentó de 37,1% a 43,2% , mientras que en el Interior subió de 30,5% a 32,3%".

Respecto al mes anterior, el mayor incremento se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, dónde la expectativa subió nueve puntos porcentuales.

Expectativa de inflación por ingreso

Auguste indicó que "por ingresos, aproximado por el nivel educativo, las expectativas de inflación mostraron comportamientos diferentes entre ambos segmentos”.

En ese marco, en los hogares de mayores ingresos el promedio aumentó de 30,8% en junio a 36,6% en julio, mientras que para los hogares de menores ingresos disminuyó de 35,3% a 33,7%.

Como resultado, la brecha entre ambos grupos se redujo de 4,5 a 2,9 puntos porcentuales.

El detalle

Desde la UTDT aclararon que tanto la media como la mediana aportan visiones de conjunto que se complementan entre sí al analizar las proyecciones. El valor promedio reacciona más velozmente ante los giros en las contestaciones de las personas consultadas, mientras que la mediana muestra mayor resistencia al cambio y únicamente experimenta variaciones cuando la modificación de las previsiones se consolida a escala masiva.

Auguste señaló que “la expectativa a un año subió manteniéndose prácticamente constante la del próximo mes, lo que sugiere que la percepción de aumento se basa en dudas respecto al mediano plazo”.

Mariano Fuchila

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación anual rondaría el 30%. En el análisis mes a mes, los especialistas consultados prevén un avance del 2% en los precios durante julio y calculan que las variaciones se mantendrán en un rango de entre el 1,7% y el 1,8% mensual hasta fin de año.

Cabe subrayar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio marcó un 1,9%, cerrando los primeros seis meses del año con una suba acumulada del 16,8% y un avance interanual del 33,5%. Dentro de los rubros clave, Alimentos y bebidas no alcohólicas anotó una subida del 1,3%, en tanto que Prendas de vestir y calzado representó el menor ajuste, con un leve alza del 0,4%, acumulando una variación interanual del 11,9%.