Efecto guerra: Argentina ganó u$s1.224 millones en el segundo trimestre por la suba en precios internacionales + Agregar ámbito en









La balanza comercial se vio beneficiada por el efecto precio entre abril y junio. El impacto sobre las exportaciones de petróleo fue clave.

Las exportaciones de petróleo se vieron beneficiadas por la suba de precios internacionales. Gentileza: La Mañana de Neuquén

La suba de los precios internacionales, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, fue positiva para la balanza comercial argentina. Según datos oficiales, durante el segundo trimestre el país obtuvo una ganancia de u$s1.224 millones por este motivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el informe de precios y cantidades del comercio exterior del INDEC, entre abril y junio el precio de las exportaciones argentinas saltó 13,7% anual, mientras que el valor de las importaciones aumentó 8,2%. Esto generó que los términos de intercambio, indicador que mide la relación entre ambos precios, hayan mejorado un 5% durante el período en cuestión.

Vale recordar que en el segundo trimestre el superávit comercial fue de u$s8.357 millones. Si hubieran prevalecido los precios del mismo período de 2025, el saldo habría sido de u$s6.497 millones.

El principal incremento de precios entre las exportaciones se observó en el rubro Combustible y Energía (+38,5%). Este ajuste fue resultado del cierre del estrecho de Ormuz en el marco del conflicto bélico entre EEUU e Irán, que provocó fluctuaciones e incertidumbre sobre el suministro de petróleo, ya que por esa vía fluía alrededor de una quinta parte del crudo y del Gas Natural Licuado (GNL) que demanda el mundo.

De todos modos, vale aclarar que las cantidades exportadas de energía también treparon fuerte, un 33,9%, contra el mismo período del año pasado, gracias al dinamismo de la producción no convencional de Vaca Muerta. Por ende, el valor exportado en este rubro ascendió un 85,5%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes que "las exportaciones de bienes registraron un récord histórico en cantidades en el segundo trimestre del año". LAS EXPORTACIONES DE BIENES REGISTRARON UN RÉCORD HISTÓRICO EN CANTIDADES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

✅ Las exportaciones de bienes crecieron 15,1% en cantidades en el segundo trimestre de 2026 en relación a igual período del año pasado, alcanzando un nuevo récord histórico… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 30, 2026 La suba de precios internacionales se extendió a casi todos los rubros del comercio exterior También se verificaron subas importantes en los precios de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), del 16,8% y del 11%, respectivamente. Dentro de estas resaltaron los ajustes en productos químicos (+50,6%), que incluye litio, metales preciosos (+37%), que contempla al oro, y carnes (+34,8%). La excepción fueron los Productos Primarios, donde no hubo variación alguna. Los ascensos como los de minerales metalíferos, o frutas, fueron compensados por las bajas en cereales, soja y pescados. Por el lado de las importaciones, también se destacó el alza en Combustibles (+30,8%), mientras que también hubo aumentos en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (+11,9%), Bienes Intermedios (+6,3%) y Bienes de Capital (+6,2%). Por el contrario, el precio de los Vehículos se contrajo 11,5%. Respecto de los resultados del primer semestre, INDEC explicó que "si hubieran prevalecido los precios de igual período del año anterior, el superávit habría sido de u$s11.893 millones, u$s1.232 millones por debajo de los u$s13.923 millones que finalmente terminó arrojando el resultado".

Temas Guerra

Inflación

Exportaciones