Gobernadores norteños se reunieron con Diego Santilli: expectativa por zona cálida y más reclamos por el suministro de gas

El encuentro se desarrolló en el Consejo Federal de Inversiones. Los 10 mandatarios del Norte Grande plantearon quejas por el estado de las rutas, la reversión del Gasoducto Norteño y el estado de la microeconomía. Buscarán avanzar con Nación en una tarifa eléctrica diferencial para zonas de altas temperaturas.

Los gobernadores norteños se reunieron este martes en la Ciudad de Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli , a la espera de un gesto de la Casa Rosada para implementar un régimen de zona cálida para regiones de altas temperaturas. Rutas nacionales, el suministro de gas en invierno y la situación de la microeconomía formaron parte del menú de reclamos que convidaron las provincias. Nación busca avanzar con la reforma electoral.

El encuentro se desarrolló en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado de forma transitoria en Puerto Madero. Su titular, Ignacio Lamothe , fue el anfitrión. Dijeron presente los 10 líderes del Norte Grande: Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Posteriormente se sumó el correntino Juan Pablo Valdés , quien este miércoles recibirá en su distrito al mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

La conversación giró en torno a dos ejes. Por un lado, la línea institucional del CFI, que busca avanzar con "Una hoja de ruta para un futuro federal", un programa estratégico que impulsa la concreción de obras de infraestructura así como también de proyectos y agendas compartidas entre las jurisdicciones.

En el plano político, el encuentro sirvió para que los mandamases pusieran sobre la mesa una serie de reclamos pendientes, con especial énfasis en una tarifa eléctrica diferencial para las provincias que registran altas temperaturas. Esa fue una de las monedas de cambio que el Gobierno presentó para conseguir el aval en Diputados a los cambios en zona fría. Se trata de un reclamo histórico de las jurisdicciones del NEA y NOA.

Gobernadores CFI Los gobernadores norteños buscan avanzar con una hoja de ruta común.

Al respecto, el catamarqueño Raúl Jalil admitió que se habló del tema y que se empoderó al CFI para que, junto a los equipos técnicos provinciales, empiece a dialogar con Nación para llegar un punto en común. Se trata de un reclamo histórico del bloque que componen las 10 jurisdicciones del NEA y NOA.

“El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el Ministro Santilli para enviar los proyectos al gobierno nacional, dado que hace cinco años está trabajando los diferentes planes de logística, energía y otros ejes de integración de la región junto a los ministros de las áreas vinculadas de las provincias", detalló el primer magistrado de Catamarca.

Según pudo reconstruir Ámbito, entre los más vehementes en sus reclamos estuvo el formoseño Gildo Insfrán, enfrentado abiertamente con la administración libertaria. Junto con el riojano Ricardo Quintela y, en menor medida, el santiagueño Elías Suárez, Insfrán representa al sector intransigente de la oposición dentro del bloque.

El salteño Gustavo Sáenz, en tanto, puso el énfasis en la necesidad de desarrollar "una agenda propia". "Tiene que ver con rutas, los problemas de la microeconomía, que no empieza a funcionar. El consumo, las inversiones. Son cuestiones que necesitamos que sean instruidas en la agenda nacional y que se traten", mencionó el dirigente.

A la par, planteó que el tema de las rutas "no da para más" y cargó las tintas sobre una cuestión que genera inquietud tanto entre la clase política como entre los empresarios norteños: el abastecimiento de gas de cara al invierno.

En esa tónica, mencionó: "Tenemos que estar pidiendo que se garantice el abastecimiento del gas al norte. El norte, que dio gas durante casi dos décadas, tiene que estar pidiendo que se termine una obra que ya tendría que estar finalizada". Su referencia fue a la reversión del Gasoducto Norte, actualmente paralizado.

Por otra parte, el líder salteño se desmarcó de la discusión por la reforma electoral que impulsa Javier Milei: "Entendemos que el Gobierno nacional tiene apuro y que quiere que algunos proyectos se traten rápidamente, como la reforma electoral, pero no creo que sean los problemas que la gente está esperando que se resuelva, sobre todo en el norte".

Gobernadores norteños La cumbre de los gobernadores norteños tuvo lugar en la sede del CFI.

A su turno, el tucumano Osvaldo Jaldo se refirió al sistema de zona cálida. "Así como existe un subsidio para el gas en la Zona Fría, nosotros pedimos que se subsidie la energía eléctrica en las provincias del Norte. Si en el sur se calefaccionan con gas subsidiado, queremos que en el norte podamos refrigerarnos con una energía compensada y subsidiada”, expresó.

En la antesala de la reunión, Diego Santilli reiteró que el Gobierno planea avanzar con la reforma electoral e hizo énfasis en la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), aduciendo que tienen un costo de u$s250 millones. Para eso, necesitará del apoyo de los caciques.

"Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas", sostuvo el funcionario. Asimismo, afirmó que los argentinos "no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades el año que viene".

"Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces", remarcó.

Un día antes de la cumbre, Ricardo Quintela había subido el tono. El riojano dio cuenta de la dispersión de las provincias. "El chat de los gobernadores está apagado", afirmó, al tiempo que denunció que la administración de Javier Milei "compra voluntades" de los mandatarios dialoguistas.

“Más allá de tener la mayoría en el Congreso y en el Senado, el Gobierno tiene que tener acuerdo con los gobernadores, si no va a tener problemas”, afirmó el jefe provincial a Gelatina y amplió: "Tenemos un sistema prostitutivo. Compran voluntades que ni siquiera están de acuerdo con lo que van a sancionar y, sin embargo, lo sancionan”.