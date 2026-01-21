La producción petrolera venezolana puede aumentar un 30% en el mediano plazo, según el secretario de Energía de EEUU + Seguir en









Chris Wright expresó su optimismo sobre el ritmo de producción de barriles de crudo en el Foro Económico Mundial.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró a ejecutivos de compañías petroleras que la producción de Venezuela puede aumentar un 30% desde los niveles actuales de 900.000 barriles por día en el corto a mediano plazo. La información surge de una reunión de Wright con tres ejecutivos, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

La producción petrolera en Venezuela cayó en picada en los últimos años por falta de inversión y sanciones. En la década de 1970, producía 3,5 millones de barriles diarios, lo que representaba el 7% del suministro mundial, pero hoy en día solo representa el 1% de la producción mundial.

En ese marco, los analistas y ejecutivos petroleros muestran escepticismo sobre una rápida reactivación del sector petrolero de Venezuela, ya que la infraestructura requeriría una multimillonaria inversión para poder reactivarse.

Las reservas petroleras de Venezuela también se encuentran entre las más costosas de explotar del mundo, ya que su crudo es tan espeso y pesado que requiere equipos especializados para su extracción, transporte y refinado en combustibles utilizables.

Petróleo Venezuela EEUU precio crudo dólares Imagen creada con IA El plan petrolero de Estados Unidos en Venezuela Luego de la intervención militar estadounidense en Venezuela, que resultó en la captura de su presidente, Nicolás Maduro, el principal objetivo es aumentar la producción de crudo del país latinoamericano, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo

En el Foro Económico Mundial, Trump aseguró que Venezuela va a ganar más dinero por producción en los próximos seis meses que en los últimos 20 años. Su visión optimista contempla el control de los recursos petroleros de Venezuela de forma indefinida, con un plan de u$s100.000 millones. Hasta ahora, su administración sacó 50 millones de barriles de petróleo y está vendiendo parte de ellos en el mercado abierto, expresó el mandatario republicano el martes. A principios de este mes, Trump se reunió con más de 15 ejecutivos petroleros a principios de este mes en la Casa Blanca. En ese encuentro, el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, le dijo a Trump que Venezuela tendría que cambiar sus leyes antes de poder ser una oportunidad de inversión atractiva.